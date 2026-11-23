Según informó la institución en un comunicado, las pesquisas afectan en concreto a Coca-Cola Europacific Partners, la filial británica que vende los productos de la multinacional en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia y que es "el mayor proveedor de bebidas carbonatadas en estos Estados miembros".

Los servicios europeos de Competencia creen que la compañía "ha abusado de su posición dominante" en el marcado mayorista destinado a vender sus productos a clientes que venden sus refrescos para su consumo fuera del local, principalmente supermercados pero también otros puntos de venta.

En concreto, Bruselas sospecha que Coca-Cola ha "restringido el comercio transfronterizo" de sus refrescos y ha "negado a algunos clientes mayoristas la posibilidad de negociar la compra de los mismos" de forma conjunta para varios países.

"La gente consume refrescos a diario en toda Europa. Sin embargo, no deberían tener que pagar más simplemente por vivir en un país de la UE en lugar de en otro", defendió la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera.

Según la práctica que afectaría directamente a España, Coca-Cola habría dado incentivos para que supermercados y otros puntos de venta para consumo fuera del local restrinjan las importaciones de sus refrescos, lo que provocaría una subida de los precios.

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De manera general, la Comisión cree que Coca-Cola condicionaba las reducciones de precios mayoristas a que sus bebidas no se exportaran a otros Estados miembros, así como que desarrolló una diferenciación de productos entre países, por ejemplo, utilizando envases de distinto volumen a fin de restringir su comercio transfronterizo.

Por último, Bruselas sospecha que la multinacional deniega a sus clientes mayoristas la posibilidad de negociar de forma conjunta la provisión de sus refrescos en varios países, lo que en la práctica deriva en negociaciones "separadas a nivel nacional" que impedían a los segundos obtener mejores condiciones.

La Comisión Europea resaltó que estas prácticas, de ser confirmadas, supondrían un incumplimiento de las reglas comunitarias de Competencia por abuso de posición dominante y abordará su investigación con carácter prioritario, aunque recordó que la apertura de la misma no prejuzga el resultado final.

No existe ningún plazo legal para que los servicios europeos de Competencia finalicen la investigación, cuya duración dependerá de una serie de factores como la complejidad del caso, el grado de cooperación de Coca-Cola y el ejercicio de su derecho de defensa.