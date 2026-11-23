"Celebramos sus esfuerzos para facilitar un entendimiento entre Estados miembros, en concreto los avances sobre nuevos recursos propios. Sin embargo, lamentamos que las sucesivas propuestas ('cajas de negociación', en la jerga) hayan traído recortes sustanciales", expresó en una rueda de prensa el portavoz de Economía del Ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari.

En cualquier caso, Bruselas subrayó que "alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año es crucial para asegurar la continuidad de la financiación a los beneficiarios a partir del 1 de enero de 2028", al tiempo que recordó que los líderes de la UE mantendrán un debate "de orientación" sobre el borrador de Costa en la cumbre de este jueves y viernes.

La propuesta del exprimer ministro portugués recoge un recorte del 10,2 % sobre el tamaño total del Marco Financiero Plurianual del periodo 2028-2034, desde los 1,76 billones que planteó la Comisión Europea (a precios constantes de 2025) hasta los 1,58 billones.

Este borrador ahonda el recorte planteado unos meses atrás por Irlanda -que puso sobre la mesa una reducción del 8 %- y concentra las disminuciones en los programas que componen el Fondo de Competitividad, donde se incluyen recursos para nuevas prioridades como seguridad y defensa, digitalización, competitividad o descarbonización.

Este fondo, nuevo en las perspectivas financieras a partir de 2028, se quedaría con una dotación de 336.433 millones de euros tras aplicar un recorte del 15,4 % a la idea original de Bruselas.

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Por el contrario, mantiene las dotaciones de la PAC y de Cohesión con respecto al planteamiento del Ejecutivo comunitario y recoge unos 261.000 millones para ayudas directas a agricultores y ganaderos y 402.000 millones para el desarrollo regional.

El presidente del Consejo Europeo también ha planteado una 'cesta' de nuevas fuentes de financiación para el presupuesto comunitario que recaudarían unos 60.000 millones de euros al año y cuyo objetivo son las aportaciones que tendrán que hacer los Estados miembros a las cuentas comunes "dentro de unos niveles razonables".

Entre estos nuevos "recursos propios" destaca la tasa del 3 % sobre los ingresos obtenidos por las multinacionales digitales, una iniciativa que Bruselas ya puso sobre la mesa en 2018 pero que no ha cosechado en todos estos años la unanimidad necesaria para sacar adelante nuevos impuestos a nivel europeo.