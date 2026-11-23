Bruselas definió en un comunicado cinco hojas de ruta en el ámbito médico con el objetivo de fijar las actuaciones necesarias ante cinco tipos de amenaza: las enfermedades respiratorias, las que se transmiten por contacto directo, las que se contagian por los mosquitos, las bacterias resistentes a los antimicrobianos y las amenazas químicas o nucleares.

Según la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, no se puede esperar a que los hospitales "se vean desbordados" para descubrir que faltan "vacunas, pruebas o tratamientos".

En este sentido, defendió la utilidad de las hojas de ruta, pensadas para poder planificar "con antelación" y orientar "claramente" a la industria sobre en qué invertir y aumentar la producción.

"Necesitamos saber qué nos falta y actuar ahora", remarcó Lahbib, quien asimismo sostuvo que estar preparados requiere "la colaboración de todos, mucho antes de que suene la primera alarma".

Los cinco planes forman parte de la Estrategia de la Unión Europea sobre Contramedidas Médicas y abarcan, cada uno, una amenaza "prioritaria", elegida para ayudar a prepararse para un grupo más amplio de amenazas con características similares.

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Las hojas de ruta definen las contramedidas médicas necesarias para prevenir, mitigar o responder a los riesgos; las deficiencias y los puntos fuertes de las mismas posibles respuestas, y sus acciones de mejora de cara al futuro, como la investigación.

En este sentido, la Comisión se centra en la gripe pandémica, como prototipo de amenazas respiratorias; el ébola y otros filovirus, como ejemplos de enfermedades que se transmiten por contacto directo; el dengue, como prototipo de amenazas transmitidas por mosquitos; las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, como ejemplos de bacterias resistentes a los antimicrobianos, y los agentes nerviosos, como tipo de amenazas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares.

Los cinco planes publicados pueden servir de referencia para la Comisión, las agencias de la UE, los Estados miembros, la industria, la sociedad civil y los socios internacionales, concluyó.