Pero, ante las críticas de los euroescépticos, llegadas sobre todo desde la derecha aclaró: "Este acuerdo no es sobre el reingreso, eso no es lo que está sobre la mesa".

El acuerdo firmado el viernes incluye tres aspectos: regulación fitosanitaria para facilitar el intercambio de productos alimenticios, movilidad juvenil y emisiones de carbono; sin embargo, deja en suspenso durante seis meses la rebaja de tasas universitarias exigidas por la UE.

Burnham ya ha empezado a hacer pedagogía sobre este acercamiento a la UE ante un electorado británico que aún recuerda el traumático referéndum del Brexit de hace diez años, un electorado que -también entre los de simpatías laboristas- ven con recelo las exigencias de Bruselas.

"No soy un primer ministro que se va a quedar atrapado en el pasado. Yo quiero llevar al Reino Unido hacia adelante, a un futuro de esperanza", dijo, antes de criticar la política de anteriores gobiernos conservadores por "el mal acuerdo que trajeron" para ejecutar el Brexit.

Burnham se encontraba hoy en la región de Kent, donde visitó un supermercado de la cadena Morrisons, y dijo que el acuerdo del viernes en la parte de los productos sanitarios permitirán, por ejemplo, que la cadena evite "la montaña de papeleo" que necesita rellenar para llevar sus productos a su tienda de Gibraltar, aunque el acuerdo no se aplicará hasta el 1 de marzo de 2028.

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Pero la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, volvió a subrayar hoy en un encuentro con representantes de la industria británica que "lo último que necesita el país es reabrir el debate del Brexit", y puso el ejemplo de una Francia sometida a constantes disturbios callejeros como el ejemplo de lo que el Reino Unido puede sufrir como consecuencia de acercarse a la UE.

"Este país tiene grandes fortalezas: grandes mentes, universidades de primera clase, innovadores brillantes. Tenemos un sistema legal (propio), una lengua y una cultura que todavía pesan en el mundo", subrayó Badenoch, en contraposición a los distintos problemas que aquejan a la UE.