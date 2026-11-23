Fujimori aseguró que toda la visita del papa "ha sido muy buena en todas las regiones" que recorrió en seis días, pero admitió que "efectivamente, en la última misa ha habido algunas deficiencias".

"Yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectados", agregó la gobernante sobre los fallos que impidieron el funcionamiento de varias pantallas gigantes y el audio durante la misa celebrada en la Base Aérea de Las Palmas para más de un millón de asistentes.

No obstante, la mandataria agregó que "el canciller acudirá" al hemiciclo en caso de que salga adelante la moción para interrogarlo, impulsada por legisladores de los partidos izquierdistas Ahora Nación y Juntos por el Perú, así como el centrista Partido Cívico Obras.

"Yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete", subrayó la presidenta.

La Cancillería encabezó el comité organizador de la visita del papa en Perú, junto a la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y otras entidades del Estado, y contrató a dos empresas peruanas para dar el servicio de audio y video en la homilía del papa en Las Palmas por un monto total de 11 millones de soles (3,2 millones de dólares).

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A raíz de las quejas de los asistentes a la misa en las redes sociales, la Cancillería anunció una investigación sobre los incidentes para determinar las responsabilidades y eventuales sanciones.

Sin embargo, un reportaje del programa dominical Cuarto Poder reveló que los errores en los generadores eléctricos se detectaron horas antes de la liturgia, sin que se lograsen resolver, y que una de las empresas contratadas no tenía experiencia en servicios audiovisuales.

La visita de León XIV a Perú, como parte de una gira por Latinoamérica que lo llevó también a Uruguay y Argentina, generó una multitudinaria presencia de fieles en las calles y los eventos que encabezó tanto en Lima como en la norteña Chiclayo -donde fue obispo durante ocho años-, Santa Cruz de Succhabamba, la surandina Cusco y la amazónica Pucallpa.