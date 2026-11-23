El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay dio a conocer en un comunicado la reunión de los cancilleres, la primera desde que Alliana asumió el poder el pasado 6 de noviembre tras la destitución del entonces mandatario Santiago Peña luego de un juicio político promovido a raíz de la intervención de Ueno bank.

"Ambos cancilleres abordarán los principales temas de la agenda bilateral, así como las cuestiones relacionadas con la Entidad Binacional Itaipú", añadió la nota, sin precisar mayores detalles.

Paraguay quedó sumido en una crisis política luego de que el Banco Central (BCP) anunciara, el pasado 3 de noviembre, el comienzo de un proceso de resolución de Ueno, una entidad con unos 2,94 millones de clientes con la que ha sido relacionado Peña, y que recibió durante su mandato millonarios recursos de instituciones públicas.

A raíz del procedimiento renunciaron el entonces titular del ente emisor Carlos Carvallo y tres directivos, todos bajo prisión preventiva, al igual que el exgobernante, mientras se desarrollan las investigaciones.

Otras 27 personas vinculadas a Ueno y su conglomerado de empresas también son investigadas, siete de ellas exdirectivos que cumplen prisión preventiva.

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El pasado 18 de noviembre, Ramírez informó que Alliana realizará su primer viaje de Gobierno a Brasil para reunirse con Lula, con quien buscará pactar la tarifa que el gigante suramericano paga por la energía de la represa de Itaipú.

Ambos países mantienen negociaciones para renegociar el Anexo C del tratado fundacional de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional.

Ese apartado indica que cada país tiene derecho al 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este adjunto, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

En mayo de 2024, ambos Gobiernos decidieron elevar la tarifa pagada por Brasil hasta los 19,28 dólares por kilovatio/mes -frente a los 16,71 dólares por kilovatio/mes establecidos para 2023-, monto que estará vigente hasta 2027.