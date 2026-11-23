El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó que el Gobierno guyanés "se tendrá que sentar algún día" porque Caracas no reconoce "nada que no tenga que ver con una relación directa".

"Sí al diálogo siempre; sí al diálogo con argumentos. Lo que pasa es que cuando tú no tienes argumentos, te tienes que valer de otras cosas. Los argumentos los tenemos nosotros", aseguró el dirigente chavista en una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El sábado pasado, el jefe de la diplomacia guyanesa afirmó en un comunicado que Guyana mantiene su compromiso con el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción en el conflicto no es reconocida por Venezuela.

El fallo de la CIJ podría emitirse en el primer trimestre de 2027, según Todd, quien añadió que Guyana sostiene firmemente que el laudo de 1899, que fijó una frontera terrestre, es "perfecto, definitivo y completo".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el viernes que su país rechaza "el fraudulento laudo arbitral de 1899" y reafirmó su postura de no reconocimiento de la CIJ.

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Por su parte, Estados Unidos aseguró el jueves que sigue respetando el laudo de 1899, a raíz de la publicación de una información que apuntaba que un funcionario estadounidense planteó a Georgetown la posibilidad de ceder a Caracas parte del Esequibo, que ocupa dos terceras partes de Guyana y es rico en hidrocarburos.

"Dicho laudo debe ser respetado, a menos que -o hasta que- un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza", indicó el Departamento de Estado en un comunicado remitido a EFE.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guayana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que sienta la bases para unas negociaciones.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del laudo de 1899. El tribunal celebró audiencias sobre el fondo del asunto en mayo de 2026 y actualmente se encuentra deliberando para dictar sentencia.