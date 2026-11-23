Ambos ministros celebraron en la ciudad oriental china de Nankín la quinta ronda de su diálogo estratégico bilateral, centrado en las relaciones políticas y económicas, la cooperación tecnológica y cuestiones internacionales como la guerra de Ucrania, informó hoy la Cancillería del país asiático.

"China espera que Suiza se oponga con acciones concretas a la 'independencia de Taiwán'", afirmó Wang, quien consideró que el respeto a los intereses fundamentales de cada parte constituye la base política de las relaciones bilaterales.

Por su parte, Cassis expresó su disposición a reforzar la cooperación bilateral, según el comunicado de Pekín, que no precisó si el ministro helvético asumió algún compromiso respecto a las exigencias chinas sobre Taiwán, isla de Gobierno autónomo que China reclama como parte de su territorio.

En el ámbito económico, Wang instó a Berna a ejercer una influencia positiva para resolver las diferencias comerciales entre China y la UE, al tiempo que pidió superar lo que calificó de "trampa narrativa" del desequilibrio comercial y gestionar las disputas mediante el diálogo.

Ambas partes acordaron acelerar los procedimientos internos para la entrada en vigor de la modernización de su acuerdo de libre comercio y ampliar la cooperación en sectores como las finanzas, la propiedad intelectual, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones.

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La petición sobre las relaciones con Bruselas da continuidad a la formulada el pasado 30 de octubre por el presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo suizo, Guy Parmelin, durante una visita a Pekín en la que ambos presenciaron la firma del protocolo de actualización del tratado comercial.

Suiza, que no pertenece a la UE, mantiene un acuerdo de libre comercio con China desde 2014, cuya modernización permitirá que el 99,8 % de las exportaciones suizas al mercado chino queden exentas de aranceles de forma progresiva, frente al 53,6 % que disfrutaba anteriormente de ese acceso.