El primero de los dos ataques tuvo lugar poco antes de que cayera la noche, cuando fragmentos de dron ruso derribado cayeron a pocos metros de la emblemática plaza del Maidán de la capital.

El impacto incendió dos automóviles e hizo arder también parte de la primera planta de un edificio de viviendas de cinco pisos. Además, sufrió daños el balcón de otro bloque residencial, según dijo Klichkó.

Tres personas, una de ellas de una nacionalidad extranjera no especificada por el alcalde, resultaron heridas.

EFE pudo constatar que, además de las viviendas, sufrió desperfectos un restaurante de la zona.

Minutos después de ese ataque, más drones rusos sobrevolaron el centro de Kiev dirigiéndose al distrito de Podil, donde uno de los aparatos no tripulados impactó de forma directa en el techo de un edificio de viviendas de seis plantas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dos personas resultaron heridas en este ataque contra Podil, una de las zonas de más actividad de ocio de la capital ucraniana.

La zona más concurrida e histórica de Podil ha sido atacada durante la tarde en repetidas ocasiones en apenas unos días.

Kiev sufre desde este verano ataques rusos frecuentes también durante el día y no únicamente de madrugada, como era habitual hasta ese momento.

Al igual que el resto de ciudades ucranianas, la capital vive además cortes de luz constantes debido al racionamiento del suministro impuesto por el déficit de generación causado por los ataques rusos diarios contra el sistema energético de Ucrania.