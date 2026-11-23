Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, consideró que las sanciones constituyen un "acto abiertamente hostil" hacia su país y condenó el "comportamiento sorprendentemente mezquino" de las autoridades suizas, según un comunicado publicado por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

"En mi opinión, la oficina suiza, abierta con el pretexto de mejorar las relaciones, ha perdido espontáneamente la justificación de su existencia, dado que Suiza ha dejado clara su postura de no respetar la soberanía (norcoreana) ni los derechos legítimos de sus ciudadanos", declaró.

En este sentido, agregó que pedirá al Ministerio de Exteriores que examine "detenidamente la cuestión de la retirada de la oficina diplomática suiza en Pionyang en los próximos días y que tome las medidas pertinentes".

Kim, que defendió el "derecho" de Corea del Norte a adoptar medidas para "proteger" los derechos e intereses de los niños, sostuvo que la decisión de las autoridades suizas son "señales desleales y hostiles", así como "un paso lamentable" que deja al descubierto "la doble moral propia de Occidente".

La semana pasada, varios medios de comunicación se hicieron eco de que Suiza se había sumado a las medidas de la Unión Europea y Reino Unido de sancionar al Campamento Infantil Internacional Sogdowon, ubicado en la ciudad costera de Wonsan, lo que ya provocó una crisis diplomática con Londres, con el que Pionyang rebajó sus lazos al rango de encargado de negocios.

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Los comentarios de la hermana del líder norcoreano llegaron después de que el ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, viajara en octubre a Corea del Norte, con motivo de la reapertura de la oficina en Pionyang, en la primera visita en más de dos décadas de un jefe de la diplomacia suiza al país asiático.

La oficina diplomática, cuya representación depende de la Embajada suiza en Pekín, suspendió operaciones en 2020 debido a las restricciones fronterizas impuestas por Corea del Norte durante la pandemia de Covid-19, que impedían introducir suministros y relevar al personal extranjero.