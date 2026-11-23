"¿Solo asesinatos en España? ¡Me apunto de cabeza!", comentó hoy a EFE el ideólogo de la serie protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short, durante el estreno mundial de la sexta temporada de la exitosa comedia criminal, que en esta nueva entrega abandona Nueva York para resolver un nuevo misterio -y continuar su pódcast de crímenes- en la capital británica.

En este sentido, Hoffman admitió que, tras Londres, quizás Madrid podría ser la siguiente, pues reúne todas las cualidades necesarias para acoger una trama de la serie: "Tiene actores brillantes, localizaciones brillantes, un escenario exótico, pero también una asimetría con Nueva York y una gran ciudad. ¡Me encanta la idea!".

Destacó la ausencia de Selena Gómez en la cita, a la que sí acudieron los otros dos integrantes del trío protagonista, Martin Short y Steve Martin, que hicieron gala de su sentido del humor innato y convirtieron la presentación en Londres en un gag cómico constante, con bromas cruzadas.

"Viajar con Martin Short es una delicia, porque nunca hay paparazzis", comenzó diciendo Martin sobre el escenario del Odeon Luxe de Leicester Square. "Dejadme decir que, de todas las personas que admiro en el mundo del espectáculo, Steve está muy cerca de ser una de ellas", le respondió Short, arrancando una carcajada en los asistentes.

Martin quiso también felicitar a los nuevos fichajes británicos que incorpora la serie en esta temporada, por su "brillantez, inteligencia, humor y alegría dentro y fuera de la pantalla" y Short no perdió la oportunidad de soltar una nueva pulla a su compañero de reparto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Fue una experiencia alucinante poder trabajar con gente con tanto talento, porque no estaba acostumbrado a ello", dijo el actor, señalando a Martin.

En efecto, a la larga lista de cameos célebres de 'Solo asesinatos en el edificio', esta temporada se suman grandes nombres del panorama actoral británico, como Olivia Colman, Martin Freeman, David Tennant, o la 'Spice Girl' Geri Halliwell, entre otros, junto con algunos personajes episódicos de temporadas anteriores, como los de Tina Fey o Meryl Streep.

Según Michael Cyril Creighton, que interpreta a Howard, vecino del trío en Nueva York, lo que hace irresistible a la serie para convencer a tantas celebridades, son precisamente sus tres protagonistas: "Son iconos increíbles pero también gente muy divertida con la que trabajar, muy majos, con los pies en la tierra", describió a EFE durante la alfombra roja.

La confianza es tal, que la actriz de 'Bridgerton' Nicola Coughlan, que también aparece en esta nueva temporada, aseguró a EFE que, si tuviera que elegir a un miembro del elenco para que la sacasen de la cárcel, escogería a Selena Gómez "porque tiene la cabeza muy bien amueblada y es una empresaria seria".

La intérprete inglesa Jodie Whittaker ('Doctor Who'), que encarna en la serie a la abogada Beatrice Bailey, coincidió ante EFE en que el personaje de Gómez, Mabel, sería quien mejor la defendería en un hipotético juicio, pues de los tres protagonistas es "quien hace más trabajo de documentación".