El documento, publicado recientemente en la revista 'Ecological Economics', identifica a los países más eficientes del planeta a la hora de transformar el consumo de recursos en bienestar humano.

Si bien ningún país ha alcanzado aún el desarrollo sostenible, los países con mejor valoración demuestran que los "resultados sólidos" en materia social son compatibles con la sostenibilidad, pese a que se queden cortos en ambos puntos porque "todos presentan algún grado de déficit social y de excesos ecológicos", advierte el informe.

De hecho, "la zona objetivo del Índice, definida como un alto desarrollo humano dentro de los limites ecológicos del planeta, permanece vacía" aunque los mejor clasificados cuenten con sistemas robustos de prestación de servicios públicos que garantizan en cierta medida el bienestar social de la población.

España se sitúa en el puesto 50 del SDI debido a sus "elevadas emisiones históricas" y, aunque los autores reconocen que no se trata de una buena posición, sí subrayan que se trata de una de las economías avanzadas con un resultado más destacado, "sensiblemente" mejor que Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, entre otros.

Si se tienen en cuenta únicamente las emisiones actuales, la posición de España evoluciona hasta el puesto 23 "en gran medida, gracias a los esfuerzos de descarbonización del Gobierno", afirma el estudio.

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"Aunque podemos celebrar estos avances, aún queda un largo camino por recorrer", según el investigador Jason Hickel, y el país "puede mejorar sus resultados en materia social, además de reducir sus emisiones y a la vez el uso de materiales".

El documento refleja, según sus autores, el reto estructural al que se enfrenta el modelo económico internacional, "ineficiente" a su juicio porque los países "necesitan organizar la producción de manera más directa en torno a las necesidades humanas y la mejora ecológica, en lugar de centrarse sólo en maximizar el beneficio".

Para la elaboración de este índice, los investigadores tuvieron en cuenta un nuevo indicador de justicia distributiva que aplica penalizaciones por el exceso de presión ambiental, lo que permite corregir las deficiencias del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las Naciones Unidas.

Así, el nuevo SID "aborda una limitación histórica y clave del IDH" que hasta la fecha situaba en la cúspide del desarrollo a las naciones con mayores niveles de salud, educación e ingresos y, sin embargo, "todos los países que ocupaban las primeras posiciones presentan niveles de emisiones de carbono y de consumo de materiales extremadamente elevados".

Con este nuevo criterio de justicia distributiva, las clasificaciones convencionales se invierten y "la extralimitación ecológica histórica de países como Estados Unidos y Noruega reduce sus puntuaciones, a pesar de que dominan las clasificaciones convencionales de desarrollo", concluye.