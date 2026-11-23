"A propósito de los diez años del bodrio que significó el Acuerdo de La Habana con los narcoterroristas de las FARC, conviene recordarles a los colombianos cuánto nos ha costado la falsa paz", manifestó De la Espriella en X.

El acuerdo fue firmado el 24 de noviembre de 2016, después de que el primer texto fuera rechazado en el plebiscito del 2 de octubre de ese año y el Gobierno incorporara modificaciones tras dialogar con los promotores del 'No'.

De la Espriella aseguró que en estos diez años se asignaron 178,59 billones de pesos colombianos (unos 51.000 millones de dólares) a la implementación del acuerdo, de los cuales 109,34 billones de pesos (unos 31.000 millones de dólares) corresponden al periodo 2023-2026, mientras gobernaba el expresidente izquierdista Gustavo Petro (2022-2026).

"¿Y cuáles son los resultados? Más de 350.000 hectáreas de coca. Más de 28.000 integrantes de grupos armados. El reclutamiento de menores pasó de 130 casos en 2016 a 625 en 2024", aseguró el mandatario, quien se ha mostrado contrario al acuerdo.

El presidente señaló que sólo el 36,9 % de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados como parte del acuerdo para atender los territorios rurales afectados por el conflicto, están terminados.

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Además, cuestionó que se haya destinado 4,53 billones de pesos (unos 1.300 millones de dólares) a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que nació como parte del acuerdo para investigar, imputar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

"Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos", cuestionó De la Espriella.

"La falsa paz, el despilfarro de recursos públicos y los escándalos de corrupción durante el gobierno de Petro son los causantes de la ruina de Colombia", agregó.