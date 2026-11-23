La medida, fruto de un acuerdo del Ejecutivo con dos fuerzas de izquierda, afecta a toda la enseñanza primaria durante el horario lectivo y a las actividades extraescolares.

El acuerdo establece también que se filtren los contenidos en la red interna de los centros escolares, de modo que se bloquee el acceso a páginas web sin relevancia pedagógica como las redes sociales, páginas de juegos o de compras.

"Los niños deben poder ir a la escuela sin ser molestados todo el tiempo por las redes sociales, la compra por internet o los videojuegos. Deben poder concentrarse en la enseñanza, las tareas y en estar juntos con sus compañeros de clase", señaló en un comunicado el ministro de Educación, Magnus Heunicke.

El anterior ejecutivo danés, también encabezado por la socialdemócrata Mette Frederiksen, había cerrado un acuerdo hace un año para instaurar una prohibición, aunque no total, de los móviles en las escuelas, pero la convocatoria de elecciones anticipadas para el pasado marzo impidió que la legislación fuera aprobada a tiempo.

Frederiksen anunció en septiembre su intención de introducir una prohibición total, aunque sin fecha, vinculando esa medida a los malos resultados obtenidos por los alumnos daneses en el último informe PISA, que evalúa el rendimiento académico del alumnado de más de 90 países.

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El anuncio de hoy coincide con la celebración de una reunión sobre la escuela primaria en la que participan el Gobierno, autoridades municipales, directores de centros escolares y representantes de alumnos y profesores.

La mayoría de las escuelas danesas ya cuentan con restricciones al uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante el horario lectivo.