El trabajador sanitario que perdió la vida trabajaba en el hospital de Niono, en la región de Ségou, al norte de Bamako, donde un centro de salud de referencia, apoyado por MSF y el Ministerio de Salud maliense, fue alcanzado durante enfrentamientos con disparos y explosiones de armas pesadas.

"Estamos consternados. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias del trabajador sanitario y de la otra víctima que perdió la vida", declaró Julien Buha Collette, jefe de operaciones de MSF en Mali.

MSF condenó enérgicamente ambos ataques y reiteró la obligación de respetar y proteger las instalaciones médicas, su personal, los pacientes y la población civil.

La organización explicó que dos trabajadores sanitarios, dos cuidadores y un niño menor de cinco años resultaron heridos en el hospital de Niono.

Los equipos de MSF y del Ministerio de Salud atendieron a 26 heridos, mientras que un paciente en recuperación, gravemente herido por metralla, fue trasladado al hospital regional de Ségou tras estabilizar su estado.

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MSF indicó que los daños materiales en el hospital son considerables: la unidad de cuidados intensivos quedó completamente fuera de servicio, otros departamentos sufrieron daños parciales y sus cuatro tanques de agua resultaron dañados. La organización advirtió de que la capacidad del hospital para atender a la población se ha visto gravemente comprometida.

El mismo día, en la localidad de Arabebe, próxima a Niafunké, en el norte del país, un ataque con drones hirió a tres niños, de entre siete y once años, que fueron atendidos en el centro de salud de Niafunké.

"Es absolutamente inaceptable que un centro sanitario sea atacado de esta manera, que los trabajadores sanitarios mueran o resulten heridos mientras intentan salvar vidas, y que niños y otros civiles paguen el precio de la violencia", afirmó Buha Collette.

Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y desde entonces se ha distanciado de su antigua potencia colonial, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia y en medio de una creciente violencia yihadista y separatista.