El primer movimiento sísmico se produjo a las 13:40 hora local (2:40 GMT), de acuerdo con los datos del organismo estadounidense, que situó el epicentro a unos 600 kilómetros al noreste del archipiélago.

El hipocentro, punto en el interior de la Tierra donde se originó el terremoto, se localizó a 601 kilómetros de profundidad, según el USGS, que clasificó el evento con el nivel verde de su sistema de evaluación de impacto, el más bajo de su escala de alerta.

Un segundo terremoto de magnitud 4,9 se registró a las 14:07 hora local (3:07 GMT), también en la región de Vanuatu, con una profundidad de 596 kilómetros y un epicentro en las proximidades del primero y al noreste del archipiélago.

Por el momento, no se han difundido informaciones sobre posibles heridos, víctimas mortales o daños materiales relacionados con ninguno de los dos movimientos sísmicos.

El sistema estadounidense de alerta difundió un comunicado tras el terremoto de magnitud 6,5 en el que indicó que no había ninguna advertencia de tsunami.

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Vanuatu, un país insular formado por más de ochenta islas en el Pacífico sur, se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica vinculada al encuentro de varias placas tectónicas.

En diciembre de 2024, un terremoto de magnitud 7,4 causó más de una decena de muertos y alrededor de doscientos heridos en Vanuatu, con graves consecuencias en Port Vila, la capital del país.