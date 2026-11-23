Durante una reunión celebrada en El Cairo con motivo de la primera visita oficial de Al Zaidi a Egipto desde que asumió el cargo en mayo, ambos dirigentes abordaron mecanismos para ampliar las relaciones bilaterales, según comunicados de la Presidencia egipcia y de la oficina del primer ministro iraquí.

La situación regional ocupó una parte destacada de las conversaciones, especialmente en un momento en el que el Gobierno de Al Zaidi se encuentra inmerso en una campaña para desarmar a las milicias armadas iraquíes alineadas con Irán a fin de estabilizar el país vecino de la República Islámica.

Durante el encuentro, Al Sisi insistió en la necesidad de respetar el alto el fuego en la Franja de Gaza y de que Israel cumpla sus compromisos en el marco del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, incluida la entrada de ayuda humanitaria y los suministros para la recuperación del enclave.

Ambos dirigentes abordaron la crisis del Yemen y la protección de la navegación en el golfo Pérsico, el estrecho de Bab al Mandeb y el mar Rojo, si bien Al Sisi defendió que la seguridad de este último corresponde exclusivamente a los países árabes y africanos ribereños.

El encuentro coincidió con la cuarta sesión del Comité Superior Conjunto Egipcio-Iraquí, que busca traducir los acuerdos bilaterales en medidas concretas en el sector energético y petrolero.

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La cooperación energética adquiere especial relevancia para Irak, que históricamente canaliza más del 80 % de sus exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz, afectado por las restricciones derivadas de la guerra entre Washington y Teherán.

Bagdad busca alternativas para sus exportaciones de crudo, mientras que la cooperación con Egipto contempla posibles suministros petroleros y la participación de empresas egipcias en proyectos de infraestructura y rehabilitación energética en Irak.

Las conversaciones también incluyeron la seguridad hídrica y la coordinación frente a la escasez de agua y la desertificación.