El análisis, basado en imágenes por satélite, estudios científicos y datos de fuentes abiertas, estima que las operaciones militares han afectado aproximadamente al 78 % del territorio, mientras que los indicadores de posible contaminación se extienden por el 99 % de la Franja.

El informe advierte de que estas sustancias representan riesgos para la salud pública y podrían tener consecuencias durante décadas. Y añade que las restricciones a la entrada de equipos de análisis y especialistas independientes impiden realizar una evaluación completa sobre el terreno y determinar el alcance exacto de la contaminación.

Entre los datos recogidos, el estudio señala que se detectaron bacterias coliformes fecales en el 19 % de los 79 pozos de agua subterránea analizados en julio de 2026, frente al 2 % registrado en 2021.

Asimismo, solo el 19 % de las estaciones de bombeo de aguas residuales continúa funcionando y apenas el 30 % de la red de saneamiento mantiene cierta capacidad operativa, dice el estudio.

Como consecuencia, unos 40.000 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar llegan diariamente al Mediterráneo, mientras que otros 15.000 metros cúbicos se pierden cada día por fugas y filtraciones.

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Las zonas con mayores riesgos potenciales de contaminación son la ciudad de Gaza y Yabalia (norte), Jan Yunis y Rafah (sur), así como la carretera de Salah al Din, que recorre la Franja de norte a sur, según el análisis.

El informe cita un alto riesgo de contaminación del agua potable en el norte y centro de Gaza, así como riesgos respiratorios en todo el territorio derivados del polvo y la quema de residuos, especialmente para los niños y las mujeres embarazadas.

La organización reclama a Israel que permita el acceso de expertos independientes para evaluar los daños, así como financiación para la limpieza y la reconstrucción segura del territorio, que, sostiene, debe estar dirigida por los propios palestinos.