"Hoy, la UNRWA ha perdido trágicamente a un miembro de su personal y otros han resultado gravemente heridos mientras desempeñaban sus funciones esenciales en un pozo de agua situado cerca de donde tuvo lugar un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Yabalia", escribió Saunders en su cuenta de X.

El comisionado general recordó que la Regla 31 del derecho internacional humanitario establece que el personal humanitario debe ser respetado y protegido "en todo momento" durante los conflictos armados, y exigió a todas las partes que cumplan sus obligaciones legales y respeten las condiciones del alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

Según confirmó un portavoz de UNRWA a EFE, el trabajador murió en un ataque realizado por un dron militar israelí mientras desempeñaba sus tareas habituales relacionadas con el mantenimiento del pozo. Otros tres empleados resultaron heridos en el bombardeo, uno de ellos en estado crítico, según el hospital Shifa de Gaza.

Con esta muerte, ascienden a 312 los trabajadores de UNRWA fallecidos por ataques israelíes desde octubre de 2023, además de otras 84 personas que prestaban apoyo a la organización.

"Gaza es el lugar más mortífero para los trabajadores humanitarios de la ONU desde la creación de la organización tras la Segunda Guerra Mundial. Esto no debe y no puede normalizarse. Es necesaria una investigación independiente y la rendición de cuentas", publicó a su vez la UNRWA en sus canales.

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El fallecimiento se produjo en una nueva jornada de ataques israelíes a la Franja, donde otros tres hombres murieron en un bombardeo, también con un dron, contra un vehículo en la ciudad de Gaza.

Pese a la tregua vigente, Israel lanza prácticamente a diario ataques en Gaza que causan muertos. En algunas ocasiones lo hace con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.679 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.746 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251.