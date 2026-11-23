En la encuesta del instituto demoscópico Toluna Harris Interactive encargada por RTL, M6 y L'Express, Lisnard se alza a esa tercera posición, aunque lejos detrás de la líder de la extrema derecha y del jefe de la izquierda radical, con entre el 11 % y el 12 % de las intenciones de voto, según las diferente configuraciones barajadas.

Eso le permite, en cualquier caso situarse por encima de Edouard Philippe en un momento en que el antiguo primer ministro del presidente francés, Emmanuel Macron, va a la baja, con entre un 9 % y un 10 % de intenciones de voto.

Lisnard también está por encima, o como mínimo al mismo nivel, que el pretendiente socialdemócrata Raphael Glucksmann, que de acuerdo con el estudio de Toluna Harris Interactive recibiría el 11 % de los votos.

El sondeo confirma que Marine Le Pen es la gran favorita para las elecciones presidenciales del 18 de abril y 2 de mayo, ya que conseguiría un 30-31 % de los sufragios en la primera vuelta, aunque eso es significativamente menos que en el anterior sondeo de este instituto demoscópico, en el que obtenía un 36 %.

En cuanto a Mélenchon, consolida su posición para calificarse para la segunda vuelta en todas las configuraciones que se han puesto a prueba, con entre el 18 % y el 19 % de las intenciones de voto, lo que significa 7 puntos más que su más inmediato seguidor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lisnard, que tiene una línea abiertamente liberal en el programa económico, es uno de los candidatos que intenta avanzar la idea de organizar una primaria entre los pretendientes de centro y de derechas para reducir el número y tener alguna posibilidad de desmentir el escenario que dibujan los sondeos de una segunda ronda de las elecciones que se dirimiría entre Le Pen y Mélenchon.

Unas intenciones que chocan, en primer lugar con la negativa de Philippe de participar a esas primarias, y que han quedado puestas un poco en duda por el mismo Lisnard, al mostrarse en favor de que también participe el candidato ultraderechista Éric Zemmour, y sobre todo después de que el sábado dijese que el interés que ve en ese ejercicio es "eliminar a los macronistas y a los candidatos que dispersan votos antes de la primera vuelta".

Un comentario claramente dirigido a Philippe y al otro pretendiente del centro y la derecha que también fue primer ministro de Macron, Gabriel Attal, quien por su parte no parece dispuesto a participar en unas primarias en las que competiría con Zemmour, con el que considera que no comparte nada en términos ideológicos.