El Departamento de Justicia pidió el pasado domingo al Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito que levante la suspensión. Según el Ejército, al tratarse de una emergencia, puede seguir adelante aunque el permiso no esté vigente.

El tribunal suspendió el jueves el permiso de emergencia que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) había concedido el 13 de noviembre, a petición de dos grupos ambientalistas, el Iowa Environmental Council y el Sierra Club de Iowa, que alertan del riesgo de que una nube de polvo de plomo tóxico se extienda por zonas de Iowa y del vecino estado de Illinois.

Sin embargo, ante el riesgo de que se produzcan explosiones espontáneas del arsenal, las Fuerzas Armadas determinaron que una detonación controlada es la única forma segura de gestionar el material, a pesar de que esta operación podría liberar residuos en atmósfera y aguas subterráneas y afectar a municipios rurales en los alrededores de Middletown, localidad de unos 400 habitantes.

La azida de plomo, un material volátil utilizado para detonar municiones, ha estado almacenada durante mucho tiempo en la Planta de Municiones del Ejército de Tierra en Iowa, lo que ha provocado su recristalización dentro de los contenedores, algo que, según las Fuerzas Armadas, lo hace propenso a detonaciones espontáneas.

La operación estaba prevista inicialmente para el viernes 20 de noviembre, pero el Ejército la aplazó al lunes por razones meteorológicas, antes de que el tribunal suspendiera el permiso y de fijar la nueva fecha para el miércoles.

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Las autoridades de salud de Iowa e Illinois han recomendado a los vecinos de las zonas afectadas que permanezcan en casa con las ventanas cerradas entre 24 y 48 horas después de la detonación.