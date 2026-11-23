"Estamos revisando nuestras cifras y tendremos ocasión de volver sobre ellas en los próximos días", señaló.

El ministro manifestó que las incertidumbres económicas siguen siendo importantes, pero destacó algunos factores favorables recientes.

"Hay que reconocer que las incertidumbres son importantes, aunque desde las elecciones de medio mandato en Estados Unidos hemos tenido, en general, algunas buenas noticias. El petróleo ha bajado de cerca de 120 dólares por barril hace tres semanas a 90 dólares actualmente, lo que supone una buena noticia para el crecimiento. Los tipos de interés también han descendido ligeramente", constató.

Las nuevas previsiones oficiales no se conocerán "hasta enero", pero el Gobierno trabaja para actualizar sus cálculos antes de que concluya el debate presupuestario y facilitar así la labor de los parlamentarios.

Lescure insistió en que el objetivo de déficit del 5 % del producto interior bruto (PIB) "no es negociable", independientemente de la evolución del crecimiento económico.

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El Ejecutivo afronta ahora el examen de los presupuestos en el Senado, después de que el proyecto quedara bloqueado en la Asamblea Nacional, por lo que Lescure pidió a los senadores que contribuyan a alcanzar un acuerdo y expresó su confianza en que la Cámara Alta adopte una posición más constructiva.

Ante la ausencia de una mayoría parlamentaria, Lescure reconoció que el recurso a las ordenanzas, que permitiría aprobar el presupuesto sin completar el procedimiento legislativo ordinario y sin voto, "está sobre la mesa".

"No es nuestra primera opción, pero si no conseguimos encontrar otra solución, tendremos que recurrir a ellas. Yo lo llamo el guardarraíl de seguridad. Estamos en la autopista presupuestaria y las negociaciones son largas", apuntó Lescure, aunque defendió que la prioridad sigue siendo alcanzar un acuerdo parlamentario.

El ministro también mencionó una segunda alternativa constitucional disponible para desbloquear la aprobación de las cuentas públicas: el recurso al artículo 49.3, que permite aprobar un texto salvo que prospere una moción de censura, pero no pierde la esperanza de lograr completar el trámite parlamentario.

"Si conseguimos aprobar un presupuesto por los cauces ordinarios, mediante una votación, mucho mejor. Lo veo difícil, pero no imposible", dijo Lescure.