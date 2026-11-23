Según informó en un primer momento el Ejecutivo de Bengasi, el primer ataque se produjo cuando un buque ruso hacía una escala técnica para repostar combustible y reabastecerse para su travesía hacia Rusia y, aunque dejó abierta la posibilidad de la autoría ucraniana, no la confirmó.

Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó hoy dos ataques a barcos rusos -la corbeta Merkyry y el carguero MV ANGARA- en Libia, en una operación ucraniana que calificó de "ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia".

Tras la reivindicación por parte de Ucrania, el Gobierno libio pidió a la ONU y a la comunidad internacional que "asuman sus responsabilidades y averigüen las circunstancias de los ataques, con la identificación de los responsables para tomar medidas y evitar que se repitan los hechos".

Exigió investigar el supuesto uso de instalaciones militares en el oeste de Libia para mantener armamento y lanzar los drones, así como verificar la presencia de personal militar ucraniano en el país magrebí y exigir al presidente Zelensky "aclaraciones oficiales" sobre sus actividades.

Asimismo, pidió identificar el "posible apoyo" militar y logístico libio, y determinar responsabilidades legales de cualquier persona involucrada, independientemente de su nacionalidad o estatus.

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En el escrito remitido a la ONU, el Gobierno de Bengasi solicitó asegurar los puertos y las instalaciones en Libia para que no se usen como base de operaciones militares que sirvan a conflictos extranjeros, y proteger la soberanía y la seguridad nacional.

Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de la guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Zelenski reivindica una operación de este tipo.

Además, el pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.