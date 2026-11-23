El indicador perdió 161,42 puntos, hasta los 4.708,54 enteros. En la sesión previa, el Kospi cerró con una caída del 5,21 %.

Alrededor de las 11:30 hora local (2:30 GMT) el operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran caídas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registró un descenso del 1,58 %, o 10,23 puntos, hasta las 635,45 unidades.

El declive de la Bolsa surcoreana sucede después de que el índice tecnológico Nasdaq cerrara el viernes en EE.UU. con un declive del 5,28 %, arrastrado por ventas masivas de acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como Anthropic, que debutó la semana pasada en Wall Street, y Nvidia.

Las autoridades financieras surcoreanas anunciaron el domingo el inicio de los preparativos para activar, en caso necesario, un fondo de estabilización bursátil ante la fuerte volatilidad de los mercados y las recientes caídas de la Bolsa local, según un comunicado del Ministerio de Finanzas.

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El titular de esta cartera, Lee Hyoung-il, señaló este lunes que también disponen de otras medidas de contingencia para hacer frente a las turbulencias bursátiles.

En la plaza surcoreana, los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK hynix, las dos firmas de mayor capitalización bursátil, registraron caídas del 3,06 y 2,52 %, respectivamente.

La firma de inversión en tecnología SK Square alcanzó a subir un 0,44 %, pero la tecnológica Naver reportó una considerable pérdida del 7,18 %. Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, cedió un 1,95 %.

En el sector del automóvil, las acciones de Hyundai Motor y su empresa hermana Kia también se depreciaron un 2,94 y un 2,04 %, respectivamente.

En defensa, Hanwha Aerospace se dejó un 4,96 %, Korea Aerospace Industries se hundió un 7,27 % y LIG Defense & Aerospace un 3,59 %,

La naviera HD Hyundai Heavy bajó un 3,44 % y su competidor Hanwha Ocean un 5,23 %.