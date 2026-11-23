Transcurridas la primera hora y media de negociación, el indicador ganaba 331,64 puntos, hasta los 5.040,18 enteros.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba una subida del 5,2 %, o 33,02 puntos, hasta las 668,47 unidades.

El operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las compras programadas cuando se registran subidas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

La tendencia al alza de la Bolsa surcoreana, que rompe así con varias sesiones en rojo ante las persistentes preocupaciones por la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial (IA), llega horas después de que el fabricante estadounidense de chips anunciara su decisión de restituir a Huang tras un acuerdo por unanimidad.

En la plaza surcoreana, Samsung Electronics y SK hynix, las dos firmas de mayor capitalización bursátil, se alzaban un 8,5 % y un 10,5 %, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La firma de inversión en tecnología SK Square y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se revalorizaban más de un 10 %; y la tecnológica Naver un 5,4 %.

Las ganancias se extendían a otros sectores: en el del automóvil, Hyundai Motor y su empresa hermana Kia ganaban alrededor de un 8 %; mientras que en defensa, Hanwha Aerospace, sumaba más de un 8,7 % y Korea Aerospace, cerca de un 6,5 %.