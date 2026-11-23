"Por supuesto, hemos tomado nota de las declaraciones de Zelenski al respecto", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En cuanto a más información relacionada con el ataque, Peskov señaló que eso incumbe al Ministerio de Defensa de Rusia. "Nuestro Ministerio de Defensa se está encargando de esto y la información, si se considera apropiada, también se proporcionará a través del departamento de defensa", dijo.

A la vez, subrayó que las fuerzas rusas continúan efectuando a diario ataques "a gran escala" contra la infraestructura militar de Ucrania. "El enemigo sigue intentando atacarnos y nosotros continuamos con nuestra operación militar especial", afirmó.

Zelenski informó horas antes que tanto la corbeta rusa Merkury como el carguero MV ANGARA fueron atacados por efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y del Ejército ucraniano junto al país del norte de África.

"Todo ocurrió cerca de la costa de Libia. Nuestros guerreros desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana", agregó Zelenski en un mensaje publicado en X que va acompañado de un vídeo del SBU en el que se ve claramente cómo los aparatos no tripulados se estrellan contra sus objetivos.

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Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de esta guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Zelenski reivindica una operación de este tipo.

En tanto, la misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) expresó este lunes su "profunda preocupación" por los ataques perpetrados contra el puerto libio de Bengasi (este), donde dos buques rusos fueron atacados con drones, y destacó que la soberanía y la integridad territorial deben ser "plenamente" respetadas.