"Nada impedirá que el Congreso lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva y de amplio alcance sobre las prácticas empresariales ilícitas de Nvidia y el abuso corrupto de poder por parte de Howard Lutnick y el Departamento de Comercio", aseguró Jeffries en un comunicado hecho público en su cuenta de la red X.

El demócrata, que ha sido nominado por los suyos para presidir la Cámara de Representantes a partir de enero, afirmó que "la decisión de la junta de administración de Nvidia de restituir a Jensen Huang es indefendible, irresponsable e incomprensible".

Este lunes se conoció la readmisión de Huang en la tecnológica, once días después de su dimisión envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín, y con una empleada de Nvidia.

Poco después, Trump celebró a través de un mensaje en su red Truth Social la restitución y se atribuyó, en declaraciones a CNBC, la decisión de la junta: "Hablé con ellos, digámoslo así".

Además, el presidente afirmó que "el Gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos para considerar que el regreso de Jensen a Nvidia suponga riesgo alguno para la seguridad nacional".

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El mandatario añadió que "el fiscal general de los Estados Unidos (Todd Blanche) ha confirmado que el Gobierno estadounidense no dispone de pruebas que indiquen que él haya incurrido en conducta ilícita alguna".

Jeffries, por su parte, aseguró que los demócratas en el Congreso no permitirán que "la Administración Trump venda la seguridad nacional de Estados Unidos a cambio de beneficios económicos personales".

Y continuó señalando que "la Ley de Autorización de Defensa Nacional debe incluir disposiciones estrictas de control de las exportaciones para impedir que el Partido Comunista Chino y otros adversarios se aprovechen de potentes tecnologías de inteligencia artificial".

Por el momento, están previstas dos comparecencias de Huang en el Congreso la próxima semana, el próximo martes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes a puerta cerrada sobre amenazas para la seguridad nacional, y otra ante el Comité Bancario del Senado el día 3 de diciembre.

Jeffries pidió la ayuda de "los republicanos tradicionales del Congreso" para poner freno a esta corrupción".