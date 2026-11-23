"Nadie en la ciudad sabe a ciencia cierta qué va a pasar mañana", declara a EFE Berhane, de 43 años y conductor de tuctuc (vehículo motorizado de tres ruedas) en Sheraro, a escasos cuarenta kilómetros de la frontera con Eritrea.

"Vivo con el miedo de tener que desplazarme por segunda vez", añade el taxista.

Durante la guerra que sacudió Tigré entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022, Berhane tuvo que abandonar su ciudad natal con su familia y permaneció tres años en la capital regional, Mekelle.

Solo pudo regresar tras la firma el 2 de noviembre de 2022 del Acuerdo de Paz de Pretoria, auspiciado por la Unión Africana (UA), que le devolvió la esperanza de una paz duradera en Tigré.

Hoy, sin embargo, vive como sus vecinos con una angustia constante, atormentado por la amenaza de volver a ser víctima de la guerra mientras se intensifican las tensiones entre Etiopía y Eritrea.

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Las relaciones entre ambas naciones se han deteriorado drásticamente en los últimos meses por la presión de Adís Abeba para conseguir acceso al mar Rojo, algo que este país de más de 130 millones de habitantes considera una cuestión de supervivencia, pero que Asmara ve como una amenaza directa a su soberanía.

Esa tirantez llevó incluso el pasado octubre a la ruptura total por parte de Eritrea de sus relaciones diplomáticas con Etiopía, tras el cierre de la Embajada etíope en Asmara y la declaración como "persona non grata" de diez diplomáticos eritreos en Adís Abeba.

Tras meses de escalada retórica y acusaciones mutuas, ambos países han reforzado la presencia militar a lo largo de su frontera común, según ha alertado el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), organización sin fines de lucro con sede en EE.UU.

ACLED reportó el 9 de noviembre que las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) dispararon artillería pesada cerca de la urbe eritrea de Badme, pero el día 15 fuerzas eritreas recuperaron el control de esa localidad fronteriza de la que se retiraron a mediados de octubre.

Entre los días 19 y 20, ACLED informó de ataques con drones contra Badme por parte de las ENDF y movimientos de tropas etíopes cerca de la ciudad, transportando material militar pesado, si bien no registró combates activos.

Esta localidad disputada entre ambos países no solo ocupa un lugar fronterizo estratégico sino un gran valor simbólico, ya que fue el epicentro donde estalló la sangrienta guerra de 1998-2000 entre Eritrea y Etiopía, que causó decenas de miles de muertos.

Un funcionario de la administración local de Sheraro que quiso mantener el anonimato confirmó también a EFE que las ENDF están desplegando fuerzas cerca de Badme.

"El Ejército etíope se está posicionando en los alrededores de Gemhalo, un pueblo etíope situado a unos 32 kilómetros al sur de Badme" y "en las últimas semanas también se han oído maniobras apoyadas por artillería pesada en el lado eritreo de la frontera", detalló el funcionario.

Asimismo, Fisuh Kahsay, residente que regenta un negocio en el distrito fronterizo de Irob, aseguró a EFE que las tropas eritreas -que mantienen el control sobre dos kebeles (subdistritos) de esa zona- se están preparando activamente para el conflicto.

"Están transportando material logístico militar y armas pesadas a las zonas fronterizas y, junto con ellos, hay fuerzas tigrinas", señaló Fisuh, en referencia a la presunta alianza entre Eritrea y los rebeldes de Tigré que combaten con el Ejército etíope actualmente.

"La gente, yo incluido, está huyendo hacia el centro de Tigré por miedo a otra guerra devastadora", declaró a EFE con desesperación este vecino, al confirmar ataques recientes con drones contra posiciones eritreas en Irob.

La escalada militar en la frontera también genera ansiedad entre los jóvenes tigrinos que vieron interrumpidos sus estudios por el anterior conflicto y temen ahora que otra guerra les obligue a abandonar las aulas de nuevo.

"Durante los últimos años, no hemos estado en condiciones anímicas para aprender, lo que me entristece mucho. La guerra nos forzó a quedarnos en casa", dijo a EFE Weyni Hadush, una alumna de 19 años que estudia en la Escuela Secundaria Hatsey Yohannes de Mekelle.

"Si estalla otro conflicto entre Etiopía y Eritrea, acabará, sin duda, con nuestros sueños. Queremos paz", advirtió Weyni.