Al término de la jornada, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de Wall Street, avanzó un 3,01 %, hasta 49.595 unidades, y el selectivo S&P 500 ganó un 4,7 %, hasta 7.237 enteros.

Las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5 % después de que la compañía anunciara su decisión de restituir a Huang tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

Dos semanas después de su dimisión, el Consejo votó a favor de su reincorporación tras una serie de reuniones con él en las que, según explicó Nvidia, quedaron satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderar".

El pasado 12 de noviembre, Huang anunció su dimisión tras darse a conocer que mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.

Además, también mantuvo relaciones con dos trabajadoras de Nvidia.

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Del sector, también subieron las acciones de Micron (19 %), Advanced Micro Devices (6,8 %), Alphabet (6,4 %), Meta (6,5 %), Microsoft (1,65 %) y CoreWeave (22 %).

Anthropic, que salió a bolsa la semana pasada con una oferta pública inicial histórica, retrocedió un 1,4 %.

Las subidas de la jornada de hoy contrastan con las pérdidas del viernes, cuando Wall Street vivió su peor sesión desde abril de 2025 y registró varios hitos negativos: el Nasdaq borró las ganancias acumuladas en 2026, y el Dow y el S&P 500 entraron en territorio de corrección, al situarse más de un 10 % por debajo de sus últimos máximos históricos.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 3,88 %, hasta los 80,17 dólares el barril, su cierre más bajo desde el pasado mes de agosto.

En el cómputo mensual, el precio del Texas se ha reducido en torno a un 20 %.

Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzaba hasta el 4,934 %; el oro subía un 3,4 %, hasta 3.670 dólares la onza, la plata ganaba un 4,6 %, hasta 42,97 dólares la onza, y el euro perdía terreno frente al dólar, hasta situarse en 1,0902.