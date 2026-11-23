El Consejo de Ministros aprobó el 18 de noviembre el borrador de un decreto que introduce el 'Código del Espectáculo' para organizar en un solo texto las leyes sobre funciones en vivo como conciertos, óperas, teatros, circos, carnavales o recreaciones históricas.

El Gobierno anunció entonces que esta norma reconocería "nuevas garantías y derechos para los trabajadores" del sector para potenciarlo como "un factor de desarrollo cultural y social".

Este 'Código del Espectáculo' es muy esperado por el mundo del arte y del entretenimiento en Italia, pero, tras conocer su contenido, ha causado cierta irritación en los sindicatos.

Este lunes, las principales centrales italianas, la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILFPC-UIL y la FIALS-CISAL, denunciaron en un comunicado conjunto que, en primer lugar, no han sido involucradas en la redacción de este importante documento.

También avisaron que el código pretende incluir los estrenos de temporada teatral u operística o los directos televisivos en la lista de los "servicios públicos esenciales".

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Se trata de servicios que el Estado considera indispensables para garantizar los derechos de las personas, como la sanidad, la seguridad, la justicia, la educación o el transporte público, y por eso establece ciertas limitaciones en caso de huelga.

La ley de 1990 obliga a garantizar la prestación de estos servicios públicos y a avisar de la protesta con antelación.

Los sindicatos creen que incluir los estrenos en esos servicios públicos esenciales "suscita fundadas dudas de compatibilidad constitucional y limita gravemente el derecho a la huelga".

Además han lamentado la creación de un cuerpo nacional de baile que se basará en contratos temporales sin establecer "claras perspectivas de estabilización".

Los sindicatos, convocados mañana a una reunión en el Ministerio de Cultura, han exigido la retirada del texto y la apertura de una mesa de negociación para corregirlo. De lo contrario, no excluyen ir a la huelga.

Los estrenos de temporada teatral o lírica, como los de templos como La Scala de Milán (norte) o el San Carlos de Nápoles (sur), son citas de gran importancia en el calendario cultural italiano.

No obstante, en los últimos tiempos su programación se ha visto sobresaltada por huelgas, especialmente en la prestigiosa Fenice de Venecia o en la misma Scala, que la semana pasada tuvo que suspender un ballet por el parón de sus trabajadores.