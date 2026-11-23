Rasmus Lindsrot, responsable del área de química atmosférica en Eumetsat, recordó que, entre 1980 y 2020, el costo de los eventos climáticos extremos había sido de 822.000 millones de euros y que el 30 % de los europeos se ve afectado por escasez de agua en un año promedio sin grandes catástrofes.

Esas cifras, según Lindsrot, muestran la necesidad de mejorar los pronósticos climáticos a lo que espera contribuir la agencia con el lanzamiento del nuevo satélite europeo, equipado con cinco instrumentos de gran precisión que permitirán recabar datos de día y de noche.

"Una mejora en los pronósticos del clima permite una mejora en las medidas de prevención y mitigamiento", dijo Lindrot desde Friedrichhafen.

"Los nuevos instrumentos trabajan en el ámbito de las microondas que permite recabar datos a cualquier hora sin depender de la luz de sol. Eso nos permitirá tener datos que antes no teníamos", agregó.

Los datos, que Eumetsat transmitirá a sus usuarios, entre los que están los servicios de meteorología permitirán, según se calcula, reducir en un 25 % los fallos en los pronósticos.

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En el desarrollo del nuevo satélite han participado 110 empresas de 60 países europeos y Canadá con Airbus, en sus sedes en Madrid y Friedrichhafen, a la cabeza.

El principal responsable de Airbus para el programa, Markus Huchler, aseguró que el sátelite, que forma parte de un proyecto que se inicio en 2018 con los primeros planes y se prolongará durante un cuarto de siglo, siente nuevos parámetros técnicos en la observación del clima.

"Se sientan nuevos parámetros que todavía no existían ni en Europa ni en EE.UU.", subrayó Huchler.

Todo el proyecto, del que forma parte el satélite METOP-SGB1, tendrá un presupuesto aproximado de 5.000 millones de euros y se estima que con la mejora de las predicciones se puede lograr un ahorro de 61.000 millones de euros.

Sin embargo, Lindsrot recordó que ese ahorro no depende sólo de Eumetsat, que se limitará a suministrar los datos recabados a sus usuarios, entre los que están los servicios meteorológicos responsables de los pronósticos.

Éstos, a sus vez, deben transmitir estos datos a las autoridades competentes responsables de hacer las advertencias del caso y de tomar medidas ante eventos climáticos extremos.

Para agilizar la cadena de transmisión de la información, Eumetsat procurará que los datos lleguen con la mayor velocidad posible a los usuarios a través de un complejo sistema de antenas.

Los avances que se pueden derivar del nuevo satélite para la predicción del clima no favorecerán sólo a Europa sino a todo el mundo.

"El clima es global y no tiene fronteras. Nuestros datos son compartidos con EE.UU. y con todo el mundo. Asimismo, nosotros también sacamos provecho de los datos de los satélites estadounidenses", aseguró.