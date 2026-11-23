"La bicicleta forma parte de la historia y la identidad de muchas culturas. Por un lado, es un medio útil de desplazamiento sencillo y un estilo de vida saludable; por otro, es una herramienta que puede propiciar hermosas experiencias espirituales", aseguró el papa.

El papa conocido amante del deporte explicó que muchos como él guardan con cariño las imágenes de las carreras de los campeones que tenía delante en esta audiencia. "Ser testigo de esas hazañas deportivas, tan profundamente arraigadas en la cultura y el tejido social, va más allá del mero acto de competir. Las victorias, pero también las derrotas, las alegrías y las decepciones que has afrontado, expresan los valores y los retos que constituyen la existencia humana", añadió.

Elogió al ciclismo porque " te permite buscar lugares de silencio y contemplación, donde puedes cultivar una conciencia de la creación, lejos del ruido y el tráfico de la ciudad".

Y porque "en una sociedad que corre el riesgo de reducir nuestra relación con el medio ambiente al nivel funcional de producción y consumo, el humilde estilo del ciclismo puede ser una propuesta válida para fomentar nuestra vida interior".

León XIV animó a todos —directivos, organizadores de carreras y expertos en el mundo del ciclismo— "a que se aseguren de que este deporte siga promoviendo experiencias de auténtica humanidad"

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Y también quiso recordar "a los ciclistas que han sido víctimas de accidentes de tráfico". "Entre ellos hay atletas y aficionados, mujeres y hombres que eligen la bicicleta para ir al trabajo y al estudio: los recordamos en nuestras oraciones", concluyó.

En la audiencia participaron el español Miguel Induráin, así como su compatriota Ricardo Ten Argilés, campeón de ciclismo paralímpico y del mundo o la olímpica colombiana Mariana Pajón, entre otros.

Y leyendas como el belga Eddy Merckx o el francés Bernard Hinault, así como los británicos Christopher Froome y Mark Cavendish, el estadounidense Greg LeMond, el italiano Vincenzo Nibali o la neerlandesa Annemiek van Vleuten.

En junio de 2025, un mes después de su elección, bendijo a los ciclistas que participaban en la última etapa del Giro de Italia, recibiendo de ellos la 'maglia rosa'.