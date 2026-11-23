A las 09:10 hora local (14:10 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de enero, los nuevos de referencia en Estados Unidos, restaban 1,46 dólares respecto al cierre anterior.

Según explica el analista Tom Essaye en su informe ‘Sevens Report’, a pesar de “los combates sin fin entre Rusia y Ucrania y los ataques esporádicos entre Estados Unidos e Irán”, que antes afectaban directamente al precio del crudo, los inversores se centraron en las noticias relacionadas con la oferta de suministro.

Los datos semanales de inventarios estadounidenses mostraron “unas existencias mucho mayores de lo esperado” lo que alivió la presión sobre los mercados.

Las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos aumentaron en 3,38 millones de barriles durante la semana terminada el 13 de noviembre, hasta los 417,8 millones, según los datos publicados hoy por la EIA.

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Este dato, que no incluye los barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, fue mucho mayor que el esperado por los inversores, especialmente después de los acontecimientos geopolíticos, lo que extendió las pérdidas de los futuros del crudo.

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Los inversores arrancan la semana pendientes de si este dato fue algo más bien anecdótico o representa una tendencia a seguir, lo que aliviaría el precio.