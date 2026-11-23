Al término de la sesión, los contratos de futuros de WTI para el mes de enero, los nuevos de referencia en Estados Unidos, restaban 3,24 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo estadounidense siguió registrando pérdidas después de escalar a máximos por los acontecimientos geopolíticos y sus amenazas al flujo de petróleo en el mundo.

En el cómputo mensual, el precio del petróleo de Texas se ha reducido en torno a un 20 %.

A una menor percepción de riesgo a una escalada militar inmediata entre Estados Unidos e Irán, se sumaron los reportes relacionados con una mayor oferta de suministro.

Según los últimos datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos aumentaron por encima de las expectativas.

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Además, la misma agencia federal reveló en otro informe que los envíos de petróleo a través de los principales puntos de estrangulamiento de Oriente Medio aumentaron un 19 % en el tercer trimestre de 2026.

Los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz y del canal de Suez aumentaron, mientras que los que atravesaron Bab el-Mandeb disminuyeron en comparación con el segundo trimestre, cuando los flujos se vieron gravemente limitados tras el inicio del conflicto con Irán.

Aun así, estiman desde la EIA que los países de Oriente Medio produjeron 23,1 millones de barriles al día de crudo en octubre, la cifra más alta desde el inicio del conflicto.