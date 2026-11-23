El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló en un comunicado que el crecimiento del tercer trimestre fue impulsado por el dinamismo del consumo y de la inversión bruta.

El avance estuvo influenciado por el comportamiento positivo del consumo de los hogares (3,5 %), el gasto de consumo del Gobierno (3,3 %) y el desempeño favorable de la inversión privada (12,4 %) y pública (4,7 %).

Al respecto, el jefe del INEI, Gaspar Morán, detalló que el incremento del consumo de las familias estuvo asociado al aumento del empleo y de los ingresos del trabajo, y el del Gobierno aumentó por el mayor gasto en remuneraciones y en la adquisición de bienes y servicios.

En el tercer trimestre del año, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en 2,2 % y las importaciones de bienes y servicios subieron en 11,5 %, respecto al mismo periodo de 2025.

El informe oficial también señaló que el consumo final privado se elevó en 3,5 %, lo que fue explicado por la mejora del empleo y los ingresos laborales percibidos por los hogares.

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Además, en términos nominales, el consumo privado representó el 57,3 % del PIB, al alcanzar un valor de 189.225 millones de soles (54.689 millones de dólares) en el trimestre de análisis.

Por otra parte, el crecimiento de 3,3 % en el consumo final del Gobierno, respecto al mismo periodo del año anterior, fue influenciado por el aumento del consumo en salud pública (3,8 %), administración pública y defensa (3,8 %), y educación pública (2,5 %).

La inversión bruta fija también aumentó en 10,8 % en el trimestre, debido al incremento de la inversión privada en 12,4 %, mientras que la inversión minera, a valores nominales, aumentó en 32,4 % y la inversión pública se incrementó en 4,7 % por las mayores inversiones en capital fijo de los gobiernos locales y regionales.

Al detallar por actividades, el informe indicó que el valor agregado bruto a precios constantes de 2007 de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura disminuyó en 0,1 % en relación a igual periodo del año anterior, el de la pesca y acuicultura decreció en 15,2 % y el de la extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos decreció en 3,9%.

Sin embargo, el valor agregado bruto a precios constantes de 2007 de la actividad manufacturera se incrementó en 0,8 %, el de la electricidad, gas y agua aumentó en 7 %, y el de construcción avanzó en 9,7 %.

El del comercio también se elevó en 6,7 %, el de transporte, almacenamiento, correo y mensajería creció en 3,1 %, el de alojamiento y restaurantes aumentó en 2,6% y el de telecomunicaciones y otros servicios de información avanzó en 0,2 %.

Finalmente, la actividad de servicios financieros, seguros y pensiones se expandió en 3,5 %, la de servicios prestados a las empresas se elevó en 3,8 %, la de administración pública y defensa en 3,2 %, la de otros servicios avanzó en 4,6 % y la de otros impuestos a los productos y derechos de importación creció en 6,9 %.