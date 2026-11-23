El indulto tuvo lugar con ocasión del Día de San Jorge, patrono del país caucásico, que se celebra el 23 de noviembre.

Según medios georgianos, los manifestantes indultados habían sido condenados a penas de entre 4,5 y 5 años por atacar a agentes de Policía y lanzar cócteles molotov.

Anteriormente, el 28 de agosto, Kavelashvili indultó a 226 presos, incluidos nueve manifestantes proeuropeos, en relación con el Día de la Dormición de la Virgen María.

Varias decenas de personas fueron arrestadas por actos radicales durante las manifestaciones y condenadas a diversas penas de prisión.

Durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de orden a finales de 2024, más de 500 personas y más de 170 policías resultaron heridos.

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En mayo de este año cinco exfuncionarios y empleados actuales del Ministerio del Interior georgiano, incluyendo miembros de las fuerzas especiales, fueron arrestados por agredir a participantes en las masivas protestas antigubernamentales de 2024 en Tiflis y condenados más tarde a cinco años de prisión.