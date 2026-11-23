El jefe del Gobierno reconoció ante el monarca que todavía no se había producido "ningún avance decisivo" que permitiera alcanzar un acuerdo entre los cinco partidos de su coalición, según informó el Palacio Real en un comunicado tras la audiencia.

"Aunque lamenta la ausencia de progresos significativos, el Rey ha animado al primer ministro a perseverar para alcanzar un acuerdo lo antes posible", señaló la Casa Real belga.

El monarca hizo además "un nuevo llamamiento a todas las partes implicadas para que asuman sus responsabilidades y antepongan el interés general", con el fin de evitar una crisis prolongada, e insistió en la importancia de privilegiar el diálogo, con "discreción y respeto mutuo".

El Palacio Real precisó que De Wever seguirá informando al rey sobre las negociaciones durante sus próximas audiencias semanales, sin fijar una nueva fecha límite para alcanzar un compromiso.

La audiencia se celebró después de que los principales ministros del Ejecutivo se reunieran en un comité ministerial restringido, conocido como "kern", que terminó sin acuerdo.

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Las negociaciones están bloqueadas desde el 15 de noviembre, cuando los socialistas flamencos de Vooruit rechazaron continuar las conversaciones sobre la base de la propuesta presupuestaria del primer ministro, aceptada por los otros cuatro partidos de la coalición.

Vooruit reclama una mayor contribución fiscal de las rentas más altas y menos recortes en sanidad y pensiones, mientras que los liberales francófonos del Movimiento Reformador (MR) se oponen a incrementar la presión fiscal.

De Wever ya había presentado su dimisión al monarca el 2 de noviembre ante la falta de acuerdo, pero el rey la rechazó cuatro días después y le encargó reanudar las negociaciones, una petición que reiteró el 16 de noviembre.

La crisis presupuestaria también ha llegado a la cuenta de Instagram de Maximus Textoris Pulcher, el gato del primer ministro, que este lunes publicó una fotografía en la que luce ojos grandes y tiernos, acompañada del comentario: "Esta es la mirada que pongo cuando quiero conseguir un acuerdo...".

La víspera, una imagen del felino cómodamente instalado en un sillón había alimentado las especulaciones sobre un posible acercamiento entre los partidos del Gobierno.

"Una pata a la izquierda, la cola a la derecha: equilibrio perfecto. Ahora, no nos movemos", decía el mensaje, interpretado por algunos medios belgas como una alusión a las negociaciones.

La crisis coincide con una jornada de protestas sindicales contra las reformas económicas y sociales del Gobierno, con importantes perturbaciones en el transporte aéreo y público.

Salvo para vuelos de emergencia, el espacio aéreo belga permanecerá cerrado este lunes entre las 7.00 y las 21.00 horas, mientras que también se han registrado fuertes perturbaciones en el metro, tranvía y autobús de la capital, donde una gran manifestación recorre las calles con un mensaje contra las políticas de austeridad.

El pasado viernes, la agencia de calificación Fitch mantuvo la nota de la deuda soberana belga en A+, con perspectiva estable, aunque advirtió de la elevada incertidumbre política y del riesgo de que el bloqueo presupuestario agrave el endeudamiento público.

Según las últimas previsiones de la Comisión Europea, el déficit público alcanzará el 5,2 % del PIB en 2026, el 5,5 % en 2027 y el 5,7 % en 2028, mientras que la deuda aumentará hasta el 115,8 % del PIB al término de ese periodo.