"Ninguna niña, niño o adolescente debería crecer en medio de la guerra ni ser obligado a participar en ella. Su lugar está en las escuelas, con sus familias y comunidades, disfrutando de su infancia y desarrollando sus proyectos de vida", apuntó la entidad en una publicación de X.

Del total de víctimas registradas este año, el 61 % son niños y adolescentes varones y el 39 % niñas y adolescentes, mientras que el 22 % pertenece a comunidades indígenas y el 11 % a población afrocolombiana.

En cuanto a los presuntos responsables, el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), concentra el 28,4 % de los casos; seguido del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), con el 25,3 %; y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 17,9 %.

En agosto pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) alertó que las redes sociales no están tomando las medidas suficientes para moderar los contenidos con los que los grupos armados ilegales reclutan menores en Colombia.

En su informe 'Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá', HRW advirtió del aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país con unos 1.500 casos desde 2021.

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El reclutamiento de menores es una de las graves vulneraciones de derechos humanos asociadas al conflicto armado colombiano, que afecta especialmente a comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas en territorios donde los grupos armados ilegales mantienen presencia y disputan el control territorial.