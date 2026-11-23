Las manifestaciones se celebraron en varias zonas de la capital, Daca, y sus alrededores, mientras las autoridades trabajan para determinar un nuevo salario mínimo para los trabajadores de este sector industrial clave.

"Algunos manifestantes salieron a las calles en la zona de Sreepur, en Gazipur. Logramos dispersarlos", afirmó a EFE el jefe de la policía industrial del país, Israil Hawlader, quien añadió que la situación se encontraba ya bajo control.

"Los trabajadores de la mayoría de las fábricas han regresado al trabajo. La producción sigue suspendida en solo entre 20 y 22 fábricas en este momento", precisó.

La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladés (BGMEA) señaló ayer en un comunicado que las interrupciones causadas por la inestabilidad entre el 1 y el 18 de noviembre obligaron a 317 fábricas encuestadas a paralizar sus operaciones durante periodos de entre uno y 16 días, lo que generó 428 millones de dólares en pérdidas directas de producción.

Las tensiones comenzaron a finales de octubre tras un aumento salarial al sector público que llevó a otros trabajadores a exigir mejoras, desatando unos enfrentamientos con la policía que causaron al menos dos muertos, varios heridos y cientos de fábricas paralizadas.

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Las fábricas también se enfrentan a cancelaciones de pedidos, costosos envíos aéreos y descuentos en los precios para cumplir con los plazos de entrega, agregó la patronal.

El Gobierno anunció la formación de una nueva junta salarial a principios de noviembre para revisar los sueldos del sector textil, pero la medida no logró sofocar las protestas.

Los miembros de la nueva junta celebraron este lunes su tercera reunión, aunque todavía no han anunciado una nueva estructura salarial. Cientos de trabajadores se manifestaron frente a la oficina donde se desarrollaba el encuentro.

Los empleados exigen un salario mínimo mensual de 30.000 takas (244 dólares), más del doble del mínimo actual de 12.500 takas (102 dólares).

Tras la reunión, el presidente de la junta salarial, Azad Subhani, declaró a los periodistas que el organismo había recibido nuevas propuestas de representantes tanto de los propietarios de las fábricas como de los trabajadores, y que las estaba analizando.

El sector textil y de la confección representó casi el 85 % de las exportaciones totales de Bangladés, valoradas en 55.000 millones de dólares en 2025.