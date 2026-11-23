Los pantalones ganan actualidad con dobles pliegues en piezas de tejidos clásicos y estampados como la raya diplomática, los cuadros príncipe de Gales o la espiga en prendas que se combinan con fibras naturales con el objetivo de mejorar la transpirabilidad y un cuidado fácil.

Sarah Burton, la directora creativa de Givenchy, propone trajes de chaqueta con pantalones de lana ligera y doble pliegue que ofrecen amplitud en la pernera y comodidad en el movimiento; los combina con camisas en azul y blanco que esconden en su espalda el grafiti de unos labios femeninos junto a un negativo fotográfico.

La chaqueta mantiene el clasicismo de la doble botonadura y las dos aberturas laterales en la espalda, pero incorpora dos amplios bolsillos sin solapa propios de los abrigos más informales.

Un detalle que comparte con la propuesta de Hockerty, que sí ajusta más las chaquetas a los hombros.

Esta firma, a través de la inteligencia artificial, ofrece al cliente personalizar sus trajes, incluso pantalones tan informales como los vaqueros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Redondo Brand ha debutado en la moda masculina con una colección que propone un armario ecléctico capaz de utilizar una americana de sastrería con un suéter de lana o una camiseta gráfica.

Jorge Redondo, su fundador, comenzó en el diseño femenino, pero en la presentación de su propuesta señaló que sentía la necesidad de explorar un territorio en el que pudiera trasladar su visión de la moda "sin reproducir los códigos de siempre".

"Quería crear un armario en el que el hombre pudiera jugar con las prendas y sentirse seguro siendo él mismo", afirma Redondo.

Para ello, ha partido de la herencia británica y americana descontextualizando sus códigos para que los hombres puedan "llevar un traje impecable con una actitud relajada", a la que incorpora tonos neutros con toques de color más intensos para aportar "dinamismo".

La casa británica de ropa masculina Dunhill, bajo la dirección de Simon Holloway, es la invitada de la próxima edición de Pitti Immagine Uomo 111, que se celebrará en Florencia (Italia) el próximo enero enfocada en el movimiento de un guardarropa masculino más relajado y fluido.

"Un diseño impecable se puede utilizar con despreocupación, hasta el punto de llegar al punk para añadirle individualidad", destacó Francesca Tacconi, directora de eventos especiales de Pitti Immagine, durante su presentación.

Ralph Lauren, galardonado con el premio al Diseñador de Moda Masculina del Año 2026 en los Premios CFDA (The Council of Fashion Designers of America) de la Moda, ha presentado dos colecciones diferenciadas y complementarias para esta temporada.

"Están inspiradas en las distintas formas en que viven los hombres, su individualidad y su estilo personal. Desde la elegancia sin esfuerzo de Purple Label hasta el espíritu 'preppy' reinventado de Polo, reflejan los mundos en los que he vivido y en los que creo", señaló el creativo.

Una propuesta en la que en algunas de sus chaquetas se aprecia un corte relajado, una cintura más amplia, un diseño más largo y doble botonadura. En el lado opuesto, los pantalones mantienen el doblez hacia arriba y terminan justo en el tobillo, pocos son los que se deslizan hasta el zapato.