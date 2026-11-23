El hombre, de 53 años y nacionalidad colombiana, recibió al menos un disparo en la cabeza en un garaje de un edificio residencial dedicado al alquiler de larga duración en el barrio madrileño de Valdebebas, según informaron los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid.

El herido, que fue estabilizado en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado en estado crítico a un hospital escoltado por fuerzas policiales, fue identificado como Sánchez Rey, adelantó el diario ABC y confirmaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

La Policía encontró en el lugar de los hechos dos armas de fuego.

Las fuentes consultadas por EFE apuntan que detrás del suceso de hoy estaría una deuda, que la víctima no habría pagado.

La Policía Nacional se encuentra en estos momentos buscando al autor o autores del tiroteo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

'El Coletas' fue detenido en Madrid en 2018 en respuesta a una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos por un cargamento de 713 kilos de cocaína incautado en aguas internacionales del Caribe en 2009.

Antes, fue extraditado a España en 2011 y la Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de cárcel al tener en cuenta la atenuante de arrepentimiento tardío. El Tribunal Supremo redujo posteriormente esa condena a siete años.