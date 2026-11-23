El memorando, que podrá ser prorrogable, fue firmado en Madrid por la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing.

El acuerdo establece una serie de programas y proyectos para fomentar los intercambios culturales juveniles, la promoción del aprendizaje de idiomas y la cooperación educativa, tanto presencial como en línea.

Entre las experiencias que promocionan están los campamentos de verano de intercambio lingüístico y cultural y los intercambios juveniles vinculados a competiciones "de idioma y deporte".

Para garantizar el desarrollo de estas iniciativas, se prevé la creación de un comité de coordinación conjunto encargado de supervisar y evaluar su implementación e identificar nuevas oportunidades de colaboración, según informó el Ministerio de Juventud e Infancia español.

Rego considera que este memorando permite "ampliar horizontes, construir puentes entre sociedades y generar espacios de aprendizaje mutuo".

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El acuerdo, añadió, constituye una oportunidad para consolidar una relación de cooperación "basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido, y para situar a la infancia y la juventud en el centro de las relaciones de ambos países".