Experto en el fenómeno de las migraciones, Tandian afirma, en una entrevista con EFE, que "una política migratoria no debería medir su éxito por el número de salidas que consigue impedir, sino por su capacidad para garantizar la dignidad, los derechos y el futuro de las personas".

Tandian, profesor de sociología de la Universidad Gaston Berger de Saint Louis -una de las regiones de Senegal más castigadas por la emigración-, defiende un enfoque desde las causas estructurales de la migración y no únicamente desde la perspectiva de la seguridad.

"La ruta atlántica nunca ha desaparecido", dice en alusión al corredor migratorio que parte de las costas de África Occidental hacia el archipiélago español de Canarias, que acumulaba 24.364 llegadas desde enero hasta mediados de noviembre, un 65,9 % más que en el mismo periodo de 2025, según estimaciones del Gobierno español.

Para Tandian, tres factores explican esta evolución. Desde la acumulación de una demanda migratoria que nunca ha desaparecido hasta el desplazamiento de las rutas.

Mauritania concentraba hasta el 90 % de las embarcaciones en el pico de 2024 pero está "prácticamente blindada" y las salidas se desplazan hacia Senegal, Gambia, Guinea y Guinea-Bisáu. Además, octubre y noviembre suelen ser meses favorables para atravesar el Atlántico.

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"Dieciocho meses de controles reforzados han comprimido una demanda de salida que no había desaparecido. En cuanto las redes encuentran nuevos puntos de embarque, esa demanda vuelve a salir a la superficie", continúa.

Tampoco los recientes naufragios frenan las salidas porque "no es el desconocimiento del peligro lo que hace que se marchen: el riesgo es conocido, pero aceptado".

A su juicio, las campañas de sensibilización fracasan porque "parten de un enfoque de déficit de información, aunque el terreno muestra más bien un déficit de futuro".

El desempleo, la precariedad y el deterioro de las actividades tradicionales alimentan la frustración. Durante el primer trimestre de 2026, el paro en Senegal alcanzó el 22,9 % y trepó hasta el 28,4% entre los jóvenes de 15 a 34 años.

El perfil predominante de salidas es el de un hombre joven de entre 18 y 35 años, procedente de zonas rurales o costeras y vinculado a la pesca, la agricultura o los pequeños oficios. Las mujeres siguen siendo minoría (entre el 5 % y el 7 %), aunque su presencia aumenta.

"Para una parte de la juventud, quedarse parece más costoso que marcharse", lamenta.

Este es el contexto de la popular expresión "Barça o Barsakh" —Barcelona o la muerte—, explica. "La muerte física no se ignora: se pone en la balanza frente a una 'muerte social' vivida cotidianamente, que significa quedarse sin ingresos, sin estatus".

Tandian subraya también que la salida "rara vez es un proyecto estrictamente individual", sino que involucra a toda la familia.

En muchos casos, la travesía se financia mediante la venta de ganado o joyas, ahorros familiares o la puesta en garantía de una parcela. La emigración se convierte así en una inversión colectiva.

"El joven se marcha 'en nombre' de quienes han pagado. Por eso, el regreso sin éxito, con las manos vacías, suele vivirse como una vergüenza, a veces más temida que el propio mar".

La presión no siempre es explícita, continúa el sociólogo, se manifiesta a través de comparaciones sociales y el ejemplo de quienes han emigrado y han conseguido construir una casa o mejorar la vida de sus familias.

Las remesas de la diáspora representan el 12 % del PIB de Senegal y hacen visible, en la vida cotidiana, lo que puede cambiar una emigración exitosa.

Productor de gas y petróleo, Senegal no ha logrado, sin embargo, ilusionar a los jóvenes. "Es una de las grandes paradojas", dice Tandian.

El problema, explica, es la distancia entre la riqueza potencial del país y las oportunidades para la población. Mientras se desarrollan grandes proyectos, las economías locales, especialmente la pesca y la agricultura, decaen.

A ello se suma el deterioro de la confianza institucional. "El desfase entre la esperanza de ruptura y la realidad cotidiana alimenta la desilusión", afirma, en referencia a las expectativas generadas por el cambio político registrado en Senegal en 2024.

La emigración irregular se convierte entonces en "una forma de salida cuando ya no se tiene capacidad de influir en el propio futuro".

¿Qué responsabilidades tienen Senegal y la Unión Europea? "La responsabilidad es compartida, pero es asimétrica", responde Aly Tandian.

Senegal debe afrontar sus problemas estructurales, como el desempleo, las desigualdades, la fragilidad de la pesca artesanal y una política migratoria centrada en la seguridad.

Pero Europa también debe asumir su parte, como "una cooperación que financia sobre todo el bloqueo de las salidas y los efectos de la pesca industrial extranjera sobre las comunidades costeras".

"No podemos analizar las salidas sin tener en cuenta las condiciones económicas y sociales que las producen", subraya.

Además, la estrategia europea de trasladar parte del control de las fronteras a los países de origen o tránsito "desplaza la migración irregular más de lo que la reduce, y corre el riesgo de reforzar algunas de sus causas".

El director del OSM cuestiona también la posibilidad de crear centros de retorno en terceros países -como han acordado varios estados de la UE con Ruanda- sin un debate público suficiente.

Para Tandian, la solución pasa por cambiar las prioridades, impulsar el empleo local, el acceso a crédito y a servicios esenciales y aprovechar los conocimientos de las comunidades pesqueras para desarrollar actividades alternativas, como la acuicultura o el salvamento marítimo.

Los jóvenes deben participar en la definición de las políticas públicas: "No hay que decidir por ellos, sino asociarlos a la construcción de las respuestas", sostiene.

"El objetivo no es impedir que los jóvenes se marchen, sino que puedan elegir", concluye.