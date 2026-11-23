González, quien fue candidata por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y que está recluida en una cárcel de la ciudad andina de Riobamba, participó vía telemática en la audiencia y al inicio de la sesión pidió ser escuchada durante la jornada.

Luisa González, que fue detenida el pasado 22 de octubre en su domicilio de Canuto, localidad rural de la costera provincia de Manabí, ya estaba investigada junto a la RC por haber supuestamente recibido dinero en efectivo traído de Venezuela para la campaña electoral de 2023.

Ese caso se bautizó como 'Caja Chica' y ahora está detenida por un nuevo proceso llamado 'Laberinto', relacionado con la supuesta financiación de la campaña con dinero vinculado a una empresa ligada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien está detenido en la cárcel del Encuentro, la de mayor seguridad del país, por casos que indagan la comercialización irregular de combustible.

Diego Guarderas, abogado de González, apuntó este lunes en la audiencia que, "pretender que porque fue candidata automáticamente es responsable de lavado de activos es totalmente absurdo, estigmatizante y selectivo".

"No hay ningún informe económico o financiero obrante del expediente respecto de la trazabilidad de supuestos dineros provenientes de intermediación ilegal de combustibles a las cuentas de la campaña y en lo absoluto a cuentas relacionadas" con González, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 9 de noviembre, un tribunal negó un recurso de habeas corpus interpuesto a favor de González, con el que buscaba defenderse en libertad tras ser encarcelada el 23 de octubre.

La defensa de la política opositora al Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, buscaba que los jueces determinaran que la prisión preventiva impuesta en su contra había sido ilegal, arbitraria e ilegítima.

Sin embargo, los magistrados descartaron la existencia de "una violación constitucional en el derecho a la libertad" de González y rechazaron por unanimidad el recurso presentado.

Guarderas apeló la decisión del tribunal y dijo que los jueces no habían tomado en cuenta las pruebas presentadas a favor de la política, que el pasado domingo cumplió en prisión 49 años de edad.

González, que perdió en la segunda vuelta frente a Noboa las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida como parte de unas investigaciones de la Fiscalía sobre la financiación y el manejo de fondos de su primera campaña electoral.

Ese caso llevó a que la RC fuera suspendida por petición de la Fiscalía, e inhabilitada para participar en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre, donde el correísmo aspiraba a mantener las alcaldías de las principales ciudades como Quito, capital del país, y Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.

Sin embargo, candidatos, como Pabel Muñoz, que llegó a la Alcaldía de Quito en 2023 de la mano del correísmo, ahora busca la reelección arropado por una alianza de partidos políticos ante la imposibilidad de la RC de inscribir candidatos.