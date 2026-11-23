La herramienta elaborada por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y la colaboración de 136 especialistas, permite consultar los datos por género, edad y seguir agresiones contra grupos específicos como periodistas, madres buscadoras y líderes religiosos.

El sistema reúne datos de fuentes públicas desde 2020 hasta agosto de 2026 y organiza las distintas expresiones de violencia en cuatro dimensiones: letalidad general, letalidad selectiva (contra periodistas, políticos, madres buscadoras, defensores y líderes religiosos), letalidad oculta (fosas clandestinas y cuerpos recuperados) y letalidad estatal (civiles muertos en enfrentamientos con policías estatales).

Además, la plataforma diferencia a las víctimas entre hombres adultos, mujeres, separando homicidio doloso y feminicidio, y niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de identificar contra quién se dirige cada agresión y evitar que los grupos más vulnerables queden diluidos en una única tasa general.

"Si el homicidio está bajando, ¿qué está pasando con otras expresiones de violencia letal?", planteó durante la presentación la autora del instrumento, Carolina Jasso, quien advirtió que la reducción reciente de asesinatos no basta por sí sola para concluir que la violencia letal haya disminuido de forma homogénea en el país.

Según la investigadora, aunque los homicidios cayeron 12 % desde su máximo de 36.773 casos en 2020 hasta 29.488 en 2025, la cifra sigue triplicando los 8.867 registros de 2007 y sitúa la tasa nacional en 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes, tres veces más que la tasa mundial.

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El análisis de Sivilet revela que entre 2020 y 2024 los homicidios dolosos disminuyeron un 13 %, pero en el mismo periodo aumentaron las desapariciones, el hallazgo de fosas clandestinas y la violencia selectiva.

"La violencia no es una sola, se reconfigura", subrayó Jasso.

Entre enero y agosto de 2026, los homicidios dolosos retrocedieron un 31 % interanual, pero los feminicidios apenas bajaron un 5 % y estados como Sinaloa encabezaron el índice por el recrudecimiento de su conflicto criminal, mientras estados como Oaxaca destacaron por una alta violencia político-criminal pese a tener tasas de homicidio por debajo de la media.

Por su parte, la investigadora invitada del Departamento de Historia de la Ibero, Marisol Ochoa, defendió la necesidad de superar la dependencia exclusiva de las cifras convencionales de asesinatos para entender las dinámicas territoriales y llamó a cambiar el enfoque: "Dejemos de contar cadáveres y empecemos a contar historias".

El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana, Ernesto López Portillo, destacó que Sivilet permanecerá abierto y en actualización continua para que periodistas, organizaciones civiles, académicos y autoridades puedan contrastar narrativas oficiales y diseñar políticas públicas acordes con cada realidad local.