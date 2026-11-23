El informe muestra que el resultado de los primeros 10 meses del año estuvo acompañado por el crecimiento de distintos sectores productivos, entre la industria alimentaria, cuyas exportaciones aumentaron un 9 %, el sector agrícola, que registró un incremento del 3 %, y la industria eléctrica y electrónica creció un 13 %.

"El comercio internacional atraviesa un período de cambios e incertidumbre, y eso también plantea desafíos para nuestras empresas exportadoras. Continuamos trabajando de cerca con las empresas para identificar nuevas oportunidades de negocios, abrir espacios en otros mercados y fortalecer la diversificación de nuestra oferta exportable", afirmó la gerente general de Procomer, Laura López.

Entre los principales productos de exportación destacan los dispositivos médicos, que concentraron el 46 % de las ventas externas, seguidos por la piña (6 %), que además sobresalió como el producto con mayor crecimiento en términos absolutos y el banano (5 %).

También figuran entre los principales bienes exportados los jarabes y concentrados para bebidas, el café, los jugos y concentrados de frutas, los cables eléctricos, el aceite de palma, los antisueros y los materiales eléctricos.

En cuanto al comportamiento por mercado, Costa Rica exportó a Europa bienes por 4.333 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, para un aumento del 9 %; mientras que América Central registró 3.502 millones de dólares, con un crecimiento del 7%. Por su parte, Asia sumó 1.330 millones de dólares, un 9% más que en el mismo período de 2025.

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En contraste, América del Norte, principal destino de los bienes costarricenses y receptor del 48% de las exportaciones, registró una disminución del 1%, para un acumulado de 9.323 millones de dólares.

"América del Norte continúa siendo nuestro principal mercado, pero el crecimiento que estamos observando en Europa y Asia adquiere especial importancia en el contexto actual. No todos los destinos ni todos los productos están evolucionando de la misma manera, y eso refuerza la necesidad de seguir trabajando en la diversificación de mercados y en la identificación de oportunidades para las empresas exportadoras”, agregó López.

En Europa sobresalió la exportación de dispositivos médicos, piña y banano, mientras que en Asia destacaron las máquinas para circuitos y semiconductores, aparatos de medición eléctrica y el aceite de palma.