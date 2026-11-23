Según esta agencia, encargada de ejecutar las sanciones europeas en territorio finlandés, el buque es propiedad de Oboronlogistika, una compañía de transportes rusa que opera bajo la tutela del Ministerio de Defensa ruso y que figura tanto en la lista de sanciones de la UE como en las de Estados Unidos y Ucrania.

La agencia estatal explicó en un comunicado que en un primer momento ordenó la incautación del Sparta II el pasado sábado por la tarde, después que el carguero entrara en aguas territoriales finlandesas, pero más tarde autorizó que fuera remolcado a Rusia debido al peligro medioambiental que representaba.

"La orden (de incautación) incluía la prohibición de transferir activos, salvo que la entrega del buque se realizara con el fin de llevar a cabo una misión de salvamento marítimo, garantizar la seguridad o minimizar los posibles riesgos medioambientales", señaló el organismo en el comunicado.

El Sparta II fue atacado en la mañana del sábado por drones ucranianos, según Moscú y Helsinki -aunque Kiev no ha reivindicado el ataque-, cuando navegaba por aguas internacionales en el golfo de Finlandia.

La explosión de los drones causó un intenso incendio a bordo y afectó a la navegación del buque, por lo que el mar lo arrastró cerca de la costa finlandesa, donde se llevó a cabo una operación de rescate con la participación de medios finlandeses, estonios y rusos en la que fueron evacuados los 16 miembros de la tripulación.

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Las labores de extinción del incendio, dirigidas por la Guardia de Fronteras finlandesa, se alargaron hasta la tarde del domingo, momento en el que el remolcador ruso Murman inició la operación de arrastre del carguero hacia aguas territoriales rusas.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania, las autoridades finlandesas han confiscado cautelarmente dos buques mercantes vinculados a la llamada flota fantasma rusa, con la que Moscú trata de evadir las sanciones internacionales.

Se trata del petrolero Eagle S y el carguero Fitburg, ambos sospechosos de romper con sus anclas varias infraestructuras submarinas entre Finlandia y Estonia, aunque los dos fueron liberados tras permanecer confiscados dos meses y doce días, respectivamente.