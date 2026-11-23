"No estamos en un videojuego, no estamos en GTA VI. Estamos en la vida real y un artefacto pirotécnico puede matar", advirtió Geffray en una entrevista en la cadena LCI, en la que subrayó que los episodios violentos se concentran en un número reducido de centros, pero que su intensidad es especialmente elevada debido al uso de artefactos pirotécnicos.

El ministro subrayó la paradoja de que nunca haya habido "tantos alumnos heridos" al mismo tiempo que "nunca había habido tan pocos institutos bloqueados", y lanzó un llamamiento a las familias y al conjunto de la sociedad para frenar la violencia.

Geffray calificó los actos de "violentos, deliberados y gravísimos" y advirtió de que tendrán consecuencias penales.

Para tratar de impedir la entrada de material pirotécnico, el Gobierno ha reforzado los controles de mochilas y los registros en los alrededores de los institutos y ha prohibido temporalmente la venta y utilización de estos artefactos entre el 15 y el 27 de noviembre, una restricción que podría prorrogarse.

El ministro reconoció que ningún centro educativo puede garantizar una seguridad absoluta y pidió a los padres que asuman su responsabilidad para evitar que sus hijos lleven estos materiales a los centros.

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En cuanto a las posibles complicidades dentro del sistema educativo, Geffray informó de una quincena de procedimientos disciplinarios abiertos contra profesores y otros trabajadores por distintos comportamientos relacionados con las movilizaciones.

Confirmó que hay investigaciones en curso, aunque evitó ofrecer más detalles, e insistió en que estos casos representan una proporción muy reducida del conjunto del personal educativo.

Geffray descartó modificar las fechas de los exámenes que permiten acceder a la universidad, pero lo que sí prepara el Gobierno son clases adicionales para que profesores voluntarios impartan asignaturas de refuerzo durante las vacaciones escolares.