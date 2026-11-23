Al ser consultada por periodistas sobre la captura de Bazán, Fujimori dijo agradecer "todo el esfuerzo de diferentes países, como Ecuador, Estados Unidos, el FBI y la Policía Nacional del Perú", además de respaldar, en este caso, la participación de su país en el Escudo de las Américas, impulsado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

"La información tecnológica que maneja el FBI ha sido fundamental para lograr esta captura", expresó la mandataria.

La Jauría rivaliza con Los Pulpos por el control de las actividades criminales en Trujillo, ciudad del norte de Perú donde estas dos bandas criminales han chocado por el tráfico de tierras, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros de empresarios.

En concreto, sobre Bazán, de 31 años, pesaba una alerta roja de captura internacional por parte la Interpol por el secuestro en 2022 del empresario Manuel Rodríguez, por quien reclamó un rescate de 1,8 millones de soles (unos 525.000 dólares).

Sin embargo, el empresario fue asesinado de manera muy agresiva y su cuerpo fue hallado abandonado posteriormente.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó el pasado viernes que la Marina de Guerra ha ofrecido al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) una celda en la Base Naval del Callao, la cárcel de máxima seguridad de Perú, reservada para cabecillas terroristas, líderes criminales y otros presos célebres como Vladimiro Montesinos, la mano derecha del expresidente Alberto Fujimori.

Sobre la anunciada construcción de dos "megacárceles" en el norte de Lima, Fujimori declaró que se van a construir esos establecimientos sabiendo que a "todo el personal hay que capacitarlos y reforzarlos", dado que un sector de funcionarios penitenciarios se niegan a pasar los controles electrónicos de seguridad.

"En varios penales se ha puesto el refuerzo de la seguridad con las fuerzas armadas, estos retenes están dando buenos resultados, y todos los funcionarios están obligados a pasar por estos retenes", aseguró la jefa de Estado.