1. “Manuel de Falla”, mayúsculas y minúsculasLa preposición que compone el apellido del autor se escribe con minúscula si va precedida del nombre de pila: “Manuel de Falla”, y no “Manuel De Falla”. En caso de escribirse sin él, iría en mayúscula (“De Falla”), pero es mucho más común prescindir de ella y utilizar sencillamente “Falla”: “Falla en los barrios de Cádiz y el poder de las castañuelas”.

2. “Año Falla”, resaltesEn alusión a la denominación de esta conmemoración oficial, impulsada por varias instituciones con motivo del 150.º aniversario de su nacimiento y del 80.º de su muerte, “Año Falla” y “Año Manuel de Falla” se escriben en redonda y con mayúscula inicial en todos sus términos, salvo la preposición “de”.

3. El “sesquicentenario” o el “centésimo quincuagésimo”, el “150.º” o el “CL aniversario”Para referirse a la celebración del nacimiento de este creador, es adecuado emplear el término “sesquicentenario”, recogido en el “Diccionario de la lengua española” con la acepción de ‘día o año en que se cumple siglo y medio de un suceso famoso, o del nacimiento o muerte de una persona ilustre’.

Si se prefiere, puede hablarse del “centésimo quincuagésimo”, el “CL” o el “150.º aniversario”, utilizando el ordinal o su abreviatura con números romanos o con números arábigos, punto y letra volada. En lenguaje oral, resulta admisible el cardinal (“ciento cincuenta aniversario”).

En caso de mencionar la efeméride de su muerte, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1946, se escribiría “octogésimo”, “LXXX” u “80.º aniversario”.

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4. El “Romanticismo”, pero el “impresionismo”, el “modernismo”...De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, los nombres de movimientos, estilos y escuelas se escriben con minúscula, como en el caso del “modernismo”, el “impresionismo” o el “nacionalismo”, salvo si abarcan todas o la mayor parte de las disciplinas e identifican grandes periodos histórico-cronológicos culturalmente diferenciados, como sucede con el “Romanticismo”. Sin embargo, si se le añade un adjetivo, este va con minúscula: “Considerada una obra de juventud del compositor, combina rasgos impresionistas y del Romanticismo tardío”.

5. “Folclore” o “folclor”, adaptaciones de “folklore”Aunque las formas “folklore” y “folklor”, que conservan la “k” etimológica, son válidas, resultan preferibles y más habituales las adaptaciones “folclore” y “folclor”, esta última más común en América: “Descubre la vida y legado de Manuel de Falla, el compositor español que fusionó el folclore/folclor español con la modernidad musical”. Lo mismo se aplica a las voces “folclorista”, “folclórico”, etc.

6. El “cante jondo”, pero también el “cante hondo”Como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, la grafía mayoritaria de esta expresión que designa cierto tipo de cante ‘genuinamente flamenco y de profundo sentimiento’ es “cante jondo”, con “j”, reflejo en la escritura de la pronunciación aspirada de la “h”: “Lorca y Falla: historia de un encuentro con el cante jondo”. También se usa, pero en menor medida, la escritura con “h”.

Por otro lado, se recuerda que “cantaor” y “cantaora”, recogidas en el “Diccionario de la lengua española”, aluden específicamente a los cantantes de flamenco y lo relativo a ellos.

7. La “generación del 27” y el “grupo de los ocho”, grafíaCuando la voz “generación” se aplica a un ‘conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación’, lo apropiado es la minúscula: “Manuel de Falla, música para la generación del 27”.

En el caso del “grupo de los ocho”, si se usa como expresión descriptiva y referencial, se escribe con minúscula, pero, entendiéndola como sobrenombre colectivo, sería admisible el uso de mayúsculas iniciales en sus términos significativos: “A comienzos de la década de los años treinta el compositor gaditano se erige en inspiración fundamental para el llamado Grupo de los Ocho”.

8. Títulos de composiciones musicales, mayúsculas y minúsculasComo ocurre con otras obras de creación, los títulos de “ballets”, composiciones para orquesta, óperas, zarzuelas... se escriben en cursiva y con mayúscula en la primera palabra y en los nombres propios: “El amor brujo”, “Noches en los jardines de España”, “El retablo de maese Pedro”, etc. Lo mismo sucede con aquellas obras en las que el título describe su forma: “Concierto para clavecín, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo”.

9. “Ballet”, en cursiva, y “balé”, en redonda, formas adecuadasEl uso del galicismo “ballet”, para el que lo indicado es la cursiva, está asentado en español, aunque el “Diccionario panhispánico de dudas” señala que también es válida su adaptación “balé”, en redonda. Los plurales respectivos son “ballets” y “balés”.

10. “Suite”, en cursiva, o “suit”, en redondaLa voz “suite”, que, entre otras acepciones, hace referencia a una composición instrumental, se escribe en cursiva por ser un galicismo no adaptado, salvo en los casos en que forme parte de un título. También puede emplearse la adaptación al español “suit”, en redonda, según la obra antes mencionada.

11. Nombres de formaciones musicales y de danza, mayúsculas y minúsculasLos nombres propios de las diferentes formaciones artísticas, como orquestas y compañías de “ballet”, se escriben con mayúsculas iniciales en sus términos significativos, en redonda y sin resaltes: “La historia de Falla y Diáguilev comienza cuando la compañía de los Ballets Rusos andaba con espectáculos en España y Portugal”, “Kent Nagano dirige ‘La Atlántida’ de Falla con la Orquesta y Coro Nacionales de España”.

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